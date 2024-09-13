Η παραχώρηση του ΣΕΦ στον Ολυμπιακό θέμα συνάντησης στο Μαξίμου με τον πρωθυπουργό

Την εξεύρεση δίκαιης και βιώσιμης λύσης για το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας συζήτησαν σήμερα, σε συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τους ιδιοκτήτες της «ΚΑΕ Ολυμπιακός», Παναγιώτη και Γεώργιο Αγγελόπουλο.

Στη συνάντηση συζητήθηκε η προοπτική παραχώρησης του ΣΕΦ προκειμένου η ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού να έχει το δικό της «σπίτι».

Οι επαφές των δύο πλευρών θα συνεχιστούν, για να εξεταστούν όλες οι πτυχές του θέματος και να αντιμετωπιστούν τα εκκρεμή ζητήματα, σύμφωνα με πηγές από το Μέγαρο Μαξίμου.

Στη συνάντηση συμμετείχαν ο Υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος, ο Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, αρμόδιος για θέματα Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, ο Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό, Γιώργος Μυλωνάκης, ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού, Γιώργος Μαυρωτάς και ο Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού, Στέλιος Κουτνατζής.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.