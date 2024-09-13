Ο Γεωργιανός, πρώην τεχνικός του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ, μετά από 20 ματς στον πάγκο της Κύπρου αποτελεί παρελθόν, πληρώνοντας ουσιαστικά την κάκιστη πορεία της ομάδας. Φυσικά το... κερασάκι στην τούρτα, ήταν η βαριά εντός έδρας ήττα 4-0 από το Κόσοβο σκορ το οποίο ήταν και μια από τις βαρύτερες ήττες στην καριέρα του Κετσπάγια.

Το «διαζύγιο» επισημοποίησε ο πρόεδρος της κυπριακής ομοσπονδίας ποδοσφαίρου, Γιώργος Κούμας:

«Κατά τη διάρκεια συνομιλίας που είχα με τον προπονητή της Εθνικής Ομάδας Ανδρών, κ. Τιμούρ Κετσπάγια, ανταλλάξαμε απόψεις σχετικά με την εικόνα που παρουσίασε το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα στους τελευταίους δύο αγώνες, αλλά και νωρίτερα.

Ο κ. Κετσπάγια έθεσε τον εαυτό του στη διάθεση της Ομοσπονδίας, προκειμένου να ληφθούν οι αναγκαίες αποφάσεις για τη βελτίωση της αγωνιστικής απόδοσης και του κλίματος στην Εθνική μας ομάδα. Ο ίδιος υπέδειξε ότι ενδεχομένως αυτό που χρειάζεται η ομάδα είναι μια δραστική αλλαγή.

Δεν είχαμε καμία αμφιβολία ότι, σε αυτή τη δύσκολη στιγμή για την Εθνική μας ομάδα, ο κ. Τιμούρ Κετσπάγια θα επιδείκνυε επαγγελματισμό, σοβαρότητα και την αποδεδειγμένη του αγάπη για την Εθνική Ομάδα και το ποδόσφαιρο γενικότερα. Η στάση του τον τιμά, αλλά για όσους τον γνωρίζουν, δεν αποτελεί έκπληξη. Δυστυχώς, ούτε ο κ. Κετσπάγια ούτε η Ομοσπονδία καταφέραμε να επιτύχουμε τα επιθυμητά αποτελέσματα μέσα από αυτή τη συνεργασία.

Ευχαριστούμε θερμά τον κ. Τιμούρ Κετσπάγια και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία, τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο», ανέφερε ο επικεφαλής της κυπριακής ομοσπονδίας.».

Να σημειωθεί ότι ο Τεμούρ Κετσπάγια στα 20 ματς στον πάγκο της Κύπρου, μέτρησε 13 ήττες, πέντε νίκες και δυο ισοπαλίες.

