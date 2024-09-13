Ο Νόρντιν Άμραμπατ στο ΟΠΑΠ Game Time: Η πιο μεγάλη στιγμή στην ΑΕΚ και η υπόσχεση για τη νέα σεζόν

Με το μοναδικό του ταμπεραμέντο, τη θετική ενέργεια και το χιούμορ του, ο Νόρτνιν Άμραμπατ είναι ο φιλοξενούμενος του ΟΠΑΠ GAME TIME αυτήν την εβδομάδα.

Ο Μαροκινός μεσοεπιθετικός της ΑΕΚ απαντάει στις ερωτήσεις της Χριστίνας Βραχάλη για:

--Τη δυσκολότερη έδρα του ελληνικού πρωταθλήματος

-Την καλύτερη στιγμή του στην ΑΕΚ

-Τους εφετινούς στόχους της ομάδας

-Τον αδερφό του Σοφιάν

-Το αν θα έφερνε κάποιον ποδοσφαιριστή άλλης ομάδας του ελληνικού πρωταθλήματος στην ΑΕΚ

-Το πρώτο ντέρμπι της σεζόν ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός

Δείτε την απολαυστική συνέντευξη του ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ στο 2ο επεισόδιο της σεζόν:





Πηγή: skai.gr

