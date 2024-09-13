Λογαριασμός
Ο Νόρντιν Άμραμπατ στο ΟΠΑΠ Game Time: Η πιο μεγάλη στιγμή στην ΑΕΚ και η υπόσχεση για τη νέα σεζόν

Ο Μαροκινός διεθνής άσος σε μια απολαυστική συνέντευξη στην κάμερα του ΟΠΑΠ

ΟΠΑΠ

Με το μοναδικό του ταμπεραμέντο, τη θετική ενέργεια και το χιούμορ του, ο Νόρτνιν Άμραμπατ είναι ο φιλοξενούμενος του ΟΠΑΠ GAME TIME αυτήν την εβδομάδα.

Ο Μαροκινός μεσοεπιθετικός της ΑΕΚ απαντάει στις ερωτήσεις της Χριστίνας Βραχάλη για:

--Τη δυσκολότερη έδρα του ελληνικού πρωταθλήματος
-Την καλύτερη στιγμή του στην ΑΕΚ
-Τους εφετινούς στόχους της ομάδας
-Τον αδερφό του Σοφιάν
-Το αν θα έφερνε κάποιον ποδοσφαιριστή άλλης ομάδας του ελληνικού πρωταθλήματος στην ΑΕΚ
-Το πρώτο ντέρμπι της σεζόν ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός

Δείτε την απολαυστική συνέντευξη του ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ στο 2ο επεισόδιο της σεζόν:


 

