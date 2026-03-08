Σοβαρές ανησυχίες έχουν προκληθεί διεθνώς για την ασφάλεια των ποδοσφαιριστριών της εθνικής ομάδας του Ιράν, μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσε η στάση τους στους αγώνες του Κυπέλλου Ασίας.

Οι αθλήτριες επέλεξαν να μην τραγουδήσουν τον εθνικό ύμνο πριν από την αναμέτρηση με τη Νότια Κορέα, ως μορφή διαμαρτυρίας για την κατάσταση στη χώρα τους, ενώ στο παιχνίδι με την Αυστραλία τραγούδησαν τον ύμνο συνοδεύοντάς τον με στρατιωτικό χαιρετισμό -κίνηση που πολλοί θεώρησαν αποτέλεσμα πίεσης.

Η αντίδραση στο εσωτερικό του Ιράν υπήρξε έντονη, με την κρατική τηλεόραση να υιοθετεί εξαιρετικά σκληρή ρητορική, χαρακτηρίζοντας τις παίκτριες «προδότριες» και ζητώντας παραδειγματική τιμωρία. Η στάση αυτή έχει σημάνει συναγερμό σε διεθνείς οργανισμούς, καθώς σε περιόδους έντασης τέτοιες δηλώσεις μπορεί να δημιουργήσουν σοβαρούς κινδύνους για όσους στοχοποιούνται.

Η FIFPRO Asia/Oceania εξέφρασε άμεσα την ανησυχία της, τονίζοντας ότι η κατάσταση απαιτεί επείγουσα παρέμβαση. Μετά τον αποκλεισμό της ομάδας από το Κύπελλο Ασίας, η πιθανή επιστροφή των παικτριών στο Ιράν δημιουργεί φόβους για την ασφάλειά τους. Η ομοσπονδία κάλεσε την AFC, τη FIFA και τις αρμόδιες αρχές να συνεργαστούν ώστε να διασφαλιστεί ότι οι αθλήτριες δεν θα αντιμετωπίσουν αντίποινα.

Στην ανακοίνωσή της, η FIFPRO υπογράμμισε ότι οι δημόσιες επιθέσεις από κρατικά μέσα ενημέρωσης αυξάνουν τον κίνδυνο για τις παίκτριες και ζήτησε να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας. Το ζήτημα έχει λάβει πλέον διεθνείς διαστάσεις, με την παγκόσμια ποδοσφαιρική κοινότητα να παρακολουθεί με ανησυχία τις εξελίξεις.

