Η Εθνική ανέβηκε 14 θέσεις στο Fifa Ranking και έκλεισε το 2024 στο Νο39

Την τελευταία ενημέρωση για την κατάταξη των εθνικών ομάδων έκανε η FIFA, λίγες μέρες πριν το τέλος του 2024.

Σε ό,τι αφορά τις πρώτες θέσεις της σχετικής βαθμολογίας, στην κορυφή παρέμεινε για άλλη μία χρονιά η Αργεντινή και την τριάδα συμπλήρωσαν η Γαλλία και η πρωταθλήτρια Ευρώπης, Ισπανία.

Από εκεί και πέρα, δεν σημειώθηκε κάποια αλλαγή στην πρώτη δεκάδα, με την Αγγλία (4η), τη Βραζιλία (5η), την Πορτογαλία (6η), την Ολλανδία (7η), το Βέλγιο (8η), την Ιταλία (9η) και την Γερμανία (10η) να συμπληρώνουν τις υπόλοιπες θέσεις.





Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς στον πάγκο της, η «γαλανόλευκη» κατάφερε να σημειώσει άνοδο 14 θέσεων στην παγκόσμια κατάταξη, καθώς από το Νο53 τερμάτισε φέτος στην 39η.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα να έχει μία καλή κλήρωση για τα προκριματικά του Μουντιάλ, αφού η Ελλάδα ήταν στο γκρουπ δυναμικότητας της σχετικής διαδικασίας.

Η επόμενη ενημέρωση όσον αφορά την παγκόσμια κατάταξη της FIFA αναμένεται στις 3 Απριλίου 2025.

