Ζήτησε συγγνώμη ο Σινγκό από τον Ντοναρούμα: «Δεν ήταν σκόπιμο, καλή ανάρρωση»

Ο Βιλφρίντ Σινγκό απολογήθηκε στον Τζανλουίτζι Ντοναρούμα για τον σοβαρό τραυματισμό που του προκάλεσε στο ματς της Μονακό με την Παρί Σεν Ζερμέν

Γαλλια: Ζήτησε συγγνώμη ο Σινγκό από τον Ντοναρούμα

Σοκ προκάλεσε η εικόνα του Τζανλουίτζι Ντοναρούμα, ο οποίος δέχθηκε χτύπημα με τις τάπες από τον Βιλφρίντ Σινγκό στο πρόσωπο και αναγκάστηκε να κάνει δέκα ράμματα.

Αξίζει βέβαια να σημειωθεί πως ο παίκτης της Μονακό δέχθηκε απλά κίτρινη κάρτα, με τον Ιταλό κίπερ να διαμαρτύρεται έντονα, αφού βγήκε από το ματς με μεγάλη αιμορραγία.

Ο Σινγκό απολογήθηκε για το χτύπημα στον Ντοναρούμα, λέγοντας πως δεν το έκανε εσκεμμένα και στη συνέχεια του ευχήθηκε καλή ανάρρωση.

«Θέλω να ζητήσω συγγνώμη από τον Τζανλουίτζι Ντοναρούμα. Η κίνησή μου προφανώς δεν ήταν σκόπιμη, αλλά είδα ότι του προκάλεσα σοβαρό τραυματισμό στο πρόσωπό του. Σου εύχομαι καλή ανάρρωση».

