Γαλλια: Ζήτησε συγγνώμη ο Σινγκό από τον Ντοναρούμα

Σοκ προκάλεσε η εικόνα του Τζανλουίτζι Ντοναρούμα, ο οποίος δέχθηκε χτύπημα με τις τάπες από τον Βιλφρίντ Σινγκό στο πρόσωπο και αναγκάστηκε να κάνει δέκα ράμματα.



Αξίζει βέβαια να σημειωθεί πως ο παίκτης της Μονακό δέχθηκε απλά κίτρινη κάρτα, με τον Ιταλό κίπερ να διαμαρτύρεται έντονα, αφού βγήκε από το ματς με μεγάλη αιμορραγία.



Ο Σινγκό απολογήθηκε για το χτύπημα στον Ντοναρούμα, λέγοντας πως δεν το έκανε εσκεμμένα και στη συνέχεια του ευχήθηκε καλή ανάρρωση.



«Θέλω να ζητήσω συγγνώμη από τον Τζανλουίτζι Ντοναρούμα. Η κίνησή μου προφανώς δεν ήταν σκόπιμη, αλλά είδα ότι του προκάλεσα σοβαρό τραυματισμό στο πρόσωπό του. Σου εύχομαι καλή ανάρρωση».

Wilfried Singo s’est excusé en story pour son geste involontaire mais causant une grave blessure à Gianluigi Donnarumma. 🤚



« 𝗝𝗲 𝘁𝗶𝗲𝗻𝘀 𝗮̀ 𝗽𝗿𝗲́𝘀𝗲𝗻𝘁𝗲𝗿 𝗺𝗲𝘀 𝗲𝘅𝗰𝘂𝘀𝗲𝘀 𝗮̀ 𝗚𝗶𝗮𝗻𝗹𝘂𝗶𝗴𝗶 𝗗𝗼𝗻𝗻𝗮𝗿𝘂𝗺𝗺𝗮. 𝗠𝗼𝗻 𝗴𝗲𝘀𝘁𝗲 𝗻’𝗲́𝘁𝗮𝗶𝘁… pic.twitter.com/P30Z752iAH December 19, 2024

