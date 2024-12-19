Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Παναθηναϊκός: Το… ψάχνει ο Τετέ με Βιτόρια

Ο Βραζιλιάνος εξτρέμ ξεκίνησε εξαιρετικά τη σεζόν και έχει αποδειχθεί λίρα... εκατό για τον Παναθηναϊκό ωστόσο ακόμα το... ψάχνει με Βιτόρια

Τέτε

Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει την ανοδική του πορεία με τον Ρουί Βιτόρια και σήμερα (22:00) θέλει να εξασφαλίσει μία καλύτερη θέση στην Ευρώπη. Οι «πράσινοι» υποδέχονται την Ντιναμό Μινσκ για την έκτη αγωνιστική της League Phase του Conference League. Το Paopantou.gr θα καλύψει όλο το ρεπορτάζ για ακόμα μια φορά από το ΟΑΚΑ. Παναθηναϊκός: Το… ψάχνει ο Τετέ με Βιτόρια.

Διαβάστε περισσότερα στο paopantou.gr.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Παναθηναϊκός ποδόσφαιρο
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
17 0 Bookmark