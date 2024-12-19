Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει την ανοδική του πορεία με τον Ρουί Βιτόρια και σήμερα (22:00) θέλει να εξασφαλίσει μία καλύτερη θέση στην Ευρώπη. Οι «πράσινοι» υποδέχονται την Ντιναμό Μινσκ για την έκτη αγωνιστική της League Phase του Conference League. Το Paopantou.gr θα καλύψει όλο το ρεπορτάζ για ακόμα μια φορά από το ΟΑΚΑ. Παναθηναϊκός: Το… ψάχνει ο Τετέ με Βιτόρια.

Διαβάστε περισσότερα στο paopantou.gr.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.