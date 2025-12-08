Ο Αιγύπτιος μετά την σοκαριστική ισοπαλία των «κόκκινων» με τη Λιντς (3-3), σε δηλώσεις του έκανε ευθεία επίθεση στη διοίκηση της Λίβερπουλ, αλλά και στον ίδιο τον Άρνε Σλοτ για τον τρόπο με τον οποίο το χρησιμοποιούν, δηλώνοντας τη δυσαρέσκεια του για το γεγονός ότι στα τελευταία ματς βρίσκεται στον πάγκο της ομάδας και όχι στην αρχική 11άδα.

Την κατάσταση αυτή βλέπει η Αλ Χιλάλ από τη Σαουδική Αραβία και τρίβει τα χέρια της. Η πρώην ομάδα του Νεϊμάρ είναι σε αναζήτηση νέων αστέρων και ο Σαλάχ μοιάζει ιδανικός για τα γούστα της.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ από το Νησί η Αλ Χιλάλ αναμένεται να κάνει κίνηση για την απόκτηση του το συντομότερο δυνατόν, με στόχο να τον κάνει δικό της στο χειμερινό μεταγραφικό παζάρι του Ιανουαρίου.



