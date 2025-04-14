«Η Δίκη στον ΣΚΑΪ» με τον Κυριάκο Θωμαΐδη: Απόψε στους τηλεοπτικούς σας δέκτες

«Η Δίκη στον ΣΚΑΪ» στη νέα εποχή.

Η αθλητική εκπομπή των μεγάλων αποκαλύψεων δίνει πάλι τον τόνο για να μη μείνει τίποτε στο σκοτάδι.

Η 2η θέση στο επίκεντρο: Ολυμπιακός - ΑΕΚ και Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ. Αναλύουν ο προπονητής της Λάρισας, Αλέκος Βοσνιάδης και ο δημοσιογράφος Γιώργος Μπούζος.

Όλες οι επίμαχες φάσεις με τον Σωτήρη Βοργιά, πρώην πρόεδρο της ΕΟΔ.

Θέμα: Γιατί η διαιτησία δεν εκπροσωπείται στην ΕΠΟ. Απαντά ο πρώην διεθνής ρέφερι Πέτρος Κωνσταντινέας.

Ρεπορτάζ: Η πρώτη δικαστική απόφαση για τη δολοφονία Λυγγερίδη.

Αποκάλυψη: Η άρση τραπεζικού απορρήτου για τον "εγκέφαλο" του κυκλώματος στοιχηματισμού. Στο studio, η ποινικολόγος Έλλη Μελέμη, ο στοιχηματικός αναλυτής Νίκος Παναγόπουλος και η δημοσιογράφος Μαίρη Μπενέα.

Το μακροβιότερο talk show, απόψε στις 10 το βράδυ, ζωντανά, στον ΣΚΑΪ HYBRID και σε μαγνητοσκόπηση στη 01.00, στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ.

Δείτε το trailer:

