«Η Δίκη στον ΣΚΑΪ» με τον Κυριάκο Θωμαΐδη: Απόψε στους τηλεοπτικούς σας δέκτες

«Η Δίκη στον ΣΚΑΪ» με τον Κυριάκο Θωμαΐδη: Απόψε στις 22.00 στον ΣΚΑΪ HYBRID και στη 01.00 στον ΣΚΑΪ

Το μακροβιότερο talk show, απόψε στις 10 το βράδυ, ζωντανά, στον ΣΚΑΪ HYBRID και σε μαγνητοσκόπηση στη 01.00, στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ

Η αθλητική εκπομπή των μεγάλων αποκαλύψεων δίνει πάλι τον τόνο για να μη μείνει τίποτε στο σκοτάδι.

Η 2η θέση στο επίκεντρο: Ολυμπιακός - ΑΕΚ και Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ. Αναλύουν ο προπονητής της Λάρισας, Αλέκος Βοσνιάδης και ο δημοσιογράφος Γιώργος Μπούζος.

Όλες οι επίμαχες φάσεις με τον Σωτήρη Βοργιά, πρώην πρόεδρο της ΕΟΔ.

Θέμα: Γιατί η διαιτησία δεν εκπροσωπείται στην ΕΠΟ. Απαντά ο πρώην διεθνής ρέφερι Πέτρος Κωνσταντινέας.

Ρεπορτάζ: Η πρώτη δικαστική απόφαση για τη δολοφονία Λυγγερίδη.

Αποκάλυψη: Η άρση τραπεζικού απορρήτου για τον "εγκέφαλο" του κυκλώματος στοιχηματισμού. Στο studio, η ποινικολόγος Έλλη Μελέμη, ο στοιχηματικός αναλυτής Νίκος Παναγόπουλος και η δημοσιογράφος Μαίρη Μπενέα.

