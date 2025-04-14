Οικογενειακή υπόθεση το pre-game show του Πάμε Στοίχημα football party by Gazzetta με Λουτσιάνο Ντε Σόουζα και Mc Daddy

Άρωμα Βραζιλίας είχε το Πάμε Στοίχημα football party by Gazzetta, με τους Λουτσιάνο Ντε Σόουζα και Mc Daddy (Λούκας) να βάζουν το κοινό σε λατινοαμερικάνικη διάθεση. Πατέρας και γιος μοίρασαν άφθονες στιγμές γέλιου, δίνοντας ρεσιτάλ με τις ατάκες τους.

O πρώην ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού αναφέρθηκε στις καλύτερες στιγμές της καριέρας του και το γκολ που πέτυχε απέναντι στον Παναθηναϊκό, ενώ ο γνωστός τράπερ έκανε το κατάστημα ΟΠΑΠ της Νέας Σμύρνης να κινείται σε ραπ ρυθμούς με το τραγούδι και τις ρίμες του.

Αμφότεροι συζήτησαν με τον κόσμο πριν την έναρξη των αγώνων Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός-ΑΕΚ και φωτογραφήθηκαν μαζί τους, δίνοντας ένα λάτιν τόνο στο ποδοσφαιρικό πάρτι που μεταδόθηκε ζωντανά στα καταστήματα ΟΠΑΠ όλης της χώρας.

Παράλληλα, όσοι παρακολούθησαν live το pre-game show από το κατάστημα ΟΠΑΠ της περιοχής τους, συμμετείχαν σε ειδική κλήρωση για ένα μεγάλο ταξιδιωτικό δώρο με προορισμό το Άμπου Ντάμπι. Μεγάλος νικητής αναδείχθηκε ένας τυχερός που συμμετείχε στην κλήρωση από κατάστημα ΟΠΑΠ στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας και πλέον ετοιμάζει βαλίτσες για την πρωτεύουσα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, όπου θα ζήσει μια μοναδική μπασκετική εμπειρία.

