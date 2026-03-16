Η Δίκη στον ΣΚΑΪ με τον Κυριάκο Θωμαΐδη: Απόψε στις 22.00 στον ΣΚΑΪ HYBRID και στη 01.45 στον ΣΚΑΪ

Η «Δίκη στον ΣΚΑΪ», στη νέα εποχή. Η αθλητική εκπομπή των μεγάλων αποκαλύψεων με τον Κυριάκο Θωμαΐδη δίνει πάλι τον τόνο, για να μη μένουμε σ’ αυτά που ακούμε.

Ανάλυση: Μία αγωνιστική πριν το φινάλε της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος. Σχολιάζουν ο πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής και επί δεκαετία σκάουτερ της Άρσεναλ, Λάκης Παπαϊωάννου και ο δημοσιογράφος Γιώργος Μπούζος.

Οι επίμαχες φάσεις της 25ης αγωνιστικής με τον πρώην διεθνή διαιτητή, Ηρακλή Τσίκινη.

Θέμα: Το Μουντιάλ της Αμερικής, το Ιράν και ο Τζιάνι Ινφαντίνο. Στο studio, ο μάνατζερ FIFA, Κώστας Μπότος.

Αποκάλυψη: Ποδοσφαιρικός παράγοντας, που αλλάζει ομάδες, εμπλέκεται στο κύκλωμα στοιχηματισμού. Αναλύουν ο ποινικολόγος Γιάννης Απατσίδης και η δημοσιογράφος Μαίρη Μπενέα.

38 χρόνια «Δίκη» με τον Κυριάκο Θωμαΐδη. Το μακροβιότερο talk show απόψε, ζωντανά στις 22.00 στον ΣΚΑΪ HYBRID και σε μαγνητοσκόπηση στη 01.45 στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ.





