NBA: Ψηφοφορία για αύξηση των ομάδων σε 32 με είσοδο Λας Βέγκας και Σιάτλ

Όλα δείχνουν πως το ΝΒΑ οδηγείται σε expansion από τη σεζόν 2028/29. Όπως μετέδωσε ο Σαμς Σαράνια, το συμβούλιο των ιδιοκτητών των ομάδων της λίγκας, θα κληθεί να ψηφίσει το διήμερο 24-25 Μαρτίου για την πιθανότητα διεύρυνσης της λίγκας σε Λας Βέγκας και Σιάτλ.

Η πρώτη ψηφοφορία θα δώσει τη δυνατότητα στη λίγκα να αναζητήσει αγοραστές για τα franchises σε Λας Βέγκας και Σιάτλ και κατόπιν, αργότερα μέσα στο χρόνο, θα γίνει νέα ψηφοφορία όπου η ένωση των ιδιοκτητών θα κληθεί να οριστικοποιήσει την αύξηση των ομάδων σε 32, εφόσον οι προτάσεις που έχουν προκύψει κριθούν επαρκείς.

Και στις δύο ψηφοφορίες, απαιτείται η συναίνεση των 23 από τις 30 ομάδες του ΝΒΑ για έγκριση.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.