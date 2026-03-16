Η απόφαση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός να επιλέξει το ΟΑΚΑ ως έδρα της ομάδας για τη νέα αγωνιστική σεζόν όπως επισημαίνεται από τους πράσινους έχει ληφθεί για συγκεκριμένους λόγους οι οποίοι έχουν να κάνουν με τους οπαδούς του τριφυλλιού, και με τη μετάβαση της ομάδας στο νέο γήπεδό της στον Βοτανικό.

Όπως λοιπόν επισημαίνεται υπάρχουν δύο τρόποι που δίνουν προτεραιότητα για να μπορέσει κάποιος να εξασφαλίσει θέση στο νέο γήπεδο.

Ποιοι είναι αυτοί; Οι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας της τρέχουσας σεζόν αλλά και αυτοί της νέας σεζόν στο ΟΑΚΑ.

Το πρώτο γκρουπ προτεραιότητας θα αφορά όσους έχουν διαρκείας στην τρέχουσα περίοδο (2025-26) και θα αποκτήσουν και την επόμενη σεζόν (2026-27).

Το δεύτερο γκρουπ προτεραιότητας θα αφορά όσους αγοράσουν διαρκείας την επόμενη σεζόν (2026-27), έχοντας παράλληλα προβεί έως τις 31 Μαΐου 2026 σε εγγραφή τους ως μέλη του Παναθηναϊκού Αθλητικού Ομίλου (Ερασιτέχνη).

