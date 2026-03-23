Φανταστικό ήταν το βράδυ της Κυριακής (22/03) στην Allwyn Arena τόσο για την ΑΕΚ που με το 3-0 επί της Κηφισιάς έμεινε μόνη πρώτη στην κορυφή, όσο και για τον αρχηγός της Πέτρο Μάνταλο, του οποίου ανακοινώθηκε η επέκταση του συμβολαίου έως το 2027 από τα μάτριξ του γηπέδου με ένα συγκινητικό βίντεο, που γράφει ένα γράμμα στον γιο του.

Ο αρχηγός της Ένωσης μίλησε μετά το τέλος της αναμέτρησης στο ΑΕΚ TV για τις στιγμές του με τον «δικέφαλο», τη φετινή χρονιά τονίζοντας στο τέλος πως η επιθυμία του είναι να συνεχίσει στην ομάδα και μετά το 2027, εφόσον το θέλει και η ίδια η ΑΕΚ.

«Μπήκαμε με ενθουσιασμό, βρήκαμε γρήγορα το γκολ και ήταν το σημείο κλειδί για τους τρεις βαθμούς», είπε αρχικά και συνέχισε για τις απώλειες των διεκδικητών του τίτλου: «Όταν βούιξε το γήπεδο καταλάβαμε τα αποτελέσματα των άλλων», πρόσθεσε και συνέχισε λέγοντας: «Τα δωράκια τα παίρνεις, δεν σημαίνει τίποτα, αλλά τα παίρνεις. Είναι φυσιολογικό στο ποδόσφαιρο να χάσεις βαθμούς, να έχεις άσχημες βραδιές, ποδόσφαιρο είναι. Μπαίνουμε στα playoffs με το μαξιλαράκι αυτό».

Στη συνέχεια απάντησε σε ερώτηση αν θα... αγόραζε το σενάριο στο ξεκίνημα της σεζόν να είναι η ΑΕΚ στην πρώτη θέση και στα προημιτελικά του Conference League: «Θα το αγόραζα εννοείται. Το πίστευα, αν το περίμενα; Δεν ξέρω. Αλλά αν μου έλεγαν ότι θα νίκαγα την Τσελιε 0-4 εκτός και θα έχανα και 0-3 εδώ μέσα θα το έπαιρνα. Ξεκίνησες τρία προκριματικά για να παίξεις στον θεσμό. Και η ΑΕΚ θέλει να πάει κι άλλο».

Όσον αφορά το συγκινητικό βίντεο με την ανανέωσή του, είπε: «Είπα ποιανού ιδέα είναι να πάω να του δώσω ένα φιλί στο μέτωπο. Όταν μου το πρότειναν σαν ιδέα, δεν το σκέφτηκα», ενώ για τη 13η σεζόν στην Ένωση και το αν θέλει να παραμείνει και μετά το 2027:

«Είχα συμφωνήσει από το καλοκαίρι του 13' και ήρθα το καλοκαίρι του 14'. Όλα δεν ήταν εύκολα. Έχω περάσει από όλες τις κατηγορίες, υπήρχε αποθέωση, αμφισβήτηση. Για κάποιον λόγο έγιναν όλα. Στο ποδόσφαιρο λένε ότι ποτέ δεν είσαι σίγουρος, αλλά δεν θα ξανανοίξει αυτή η πόρτα. Αν είμαστε καλά και η ομάδα μου πει σε θέλουμε, εννοείται. Η ομάδα αποφασίζει».



