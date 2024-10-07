«Η Δίκη στον ΣΚΑΪ» με τον Κυριάκο Θωμαΐδη - Δείτε το trailer

«Η Δίκη στον ΣΚΑΪ» στη νέα εποχή. Η αθλητική εκπομπή των μεγάλων αποκαλύψεων δίνει πάλι τον τόνο για να μη μείνει τίποτε στο σκοτάδι.

Απόψε: Το ντέρμπι των "αιωνίων" - Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός. Σχολιάζει ο προπονητής Στάθης Σταθόπουλος.

Ακόμη: Όλες οι επίμαχες φάσεις με την Ελένη Λαμπαδαρίου, πρώην μέλος της ΚΕΔ.

Αποκάλυψη: Ο ιδιοκτήτης ΠΑΕ της Super League 2, ζωντανά και αποκλειστικά, απαντά σε όλα τα ερωτήματα για την πολύκροτη υπόθεση φορολογικής απάτης που εντόπισε η Αρχή Καταπολέμησης Μαύρου Χρήματος - Γιατί δεσμεύτηκαν τραπεζικοί λογαριασμοί ύψους 140 εκατομμυρίων ευρώ.

Ντοκουμέντο: Η χρηματοδότηση των μελών της εγκληματικής οργάνωσης που κατηγορούνται για τη δολοφονία Λυγγερίδη - Στο studio, ο ανεξάρτητος βουλευτής Επικρατείας και ποινικολόγος Παύλος Σαράκης και οι δημοσιογράφοι Γιώργος Μπούζος και Μαίρη Μπενέα.

H ΔΙΚΗ ΣΤΟΝ ΣΚΑΪ

Με τον Κυριάκο Θωμαΐδη.

