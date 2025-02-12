Στη διάθεση των φίλων του Παναθηναϊκού τέθηκαν (αποκλειστικά μέσω ίντερνετ) από τις 14:00 της Τετάρτης (12/2) τα εισιτήρια του κυριακάτικου (16/2) αγώνα με τον Βόλο στο ΟΑΚΑ για την 23η αγωνιστική της Super League.

Παράλληλα, η «πράσινη» ΠΑΕ έκανε κάλεσμα προς τον κόσμο της ομάδας να πορευτούν όλοι μαζί «… προς τον κοινό στόχο της κατάκτησης του εφετινού τίτλου» και ενημέρωσε πως στον αγώνα με τον Βόλο όλα τα παιδιά που έχουν γεννηθεί από το 2012 και έπειτα θα μπουν στο γήπεδο δωρεάν.

Αναλυτικά το μήνυμα της «πράσινης» ΠΑΕ προς τον κόσμο της ομάδας:

«Η κανονική περίοδος του πρωταθλήματος μπαίνει στην τελική ευθεία και ο Παναθηναϊκός θέλει τη στήριξή σας για να επιστρέψει στις νίκες. Την Κυριακή στις 5:00 το απόγευμα το Τριφύλλι υποδέχεται στο Ολυμπιακό Στάδιο τον Βόλο, για το πρώτο βήμα ανάκαμψης.

Φίλοι του Παναθηναϊκού, κανείς και τίποτα δεν μας χαρίζεται! Ό,τι πετύχουμε θα γίνει επειδή η οικογένεια του Παναθηναϊκού θα βαδίσει ενωμένη προς τον κοινό στόχο της κατάκτησης του εφετινού τίτλου.

Αυτή την Κυριακή όλα τα παιδιά που έχουν γεννηθεί από το 2012 και έπειτα, μπαίνουν στο γήπεδο με εισιτήριο μηδενικής αξίας. Πάμε όλοι μαζί να φτιάξουμε ζεστή ατμόσφαιρα για τους ποδοσφαιριστές της ομάδας μας!».

Σε ό,τι αφορά τα εισιτήρια του αγώνα με τον Βόλο, οι «πράσινοι» γνωστοποίησαν πως «…συνεχίζοντας την περαιτέρω οικονομική ενίσχυση στον Ερασιτέχνη, η ΠΑΕ εισφέρει στον Αθλητικό Όμιλο 5 ευρώ από κάθε εισιτήριο.

Για τον συγκεκριμένο αγώνα όσα παιδιά έχουν γεννηθεί από το 2012 και έπειτα θα εισέρχονται στο γήπεδο με εισιτήριο μηδενικής αξίας (σε κάθε περίπτωση ισχύει κανονικά η συνδρομή προς τον Ερασιτέχνη). Στη διαδικασία ταυτοποίησης θα πρέπει να συμπληρώνεται το ΑΜΚΑ του παιδιού. Εάν διαπιστωθεί ότι το εισιτήριο μηδενικής αξίας βρίσκεται στην κατοχή μη δικαιούχου (γεννηθέντα προ του 2012), αυτόματα θα ακυρώνεται.

Αναλυτικά οι τιμές των εισιτηρίων του αγώνα με τον Βόλο έχουν ως εξής:

Θύρες 1/3/5/13/15/17/23: 10 ευρώ.

Θύρες 7 & 11: 15 ευρώ.

Θύρα 9: 20 ευρώ.

Θύρα 29: 35 ευρώ.

Θύρες Ρ1/Ρ2: 105 ευρώ.

Για την αγορά κάθε εισιτηρίου είναι υποχρεωτική η καταχώρηση του ονόματος και του αριθμού ΑΜΚΑ κάθε φιλάθλου.

Μετά από σχετική κυβερνητική απόφαση, την αγωνιστική περίοδο 2024/2025 δεν θα είναι δυνατή η είσοδος στο γήπεδο χωρίς τη χρήση της εφαρμογής Gov.gr Wallet στη συσκευή του κινητού τους τηλεφώνου. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο όσοι δεν την έχουν εγκαταστήσει ακόμα, να το πράξουν άμεσα.

Η εφαρμογή Gov.gr Wallet είναι διαθέσιμη για λήψη από το Google Play και το App Store, με την προϋπόθεση ότι ο χρήστης είναι εγγεγραμμένος στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (Επ.)».

