Η Allwyn (μητρική του ΟΠΑΠ) Επίσημος Συνεργάτης της Formula 1

Η Allwyn, κορυφαία πολυεθνική εταιρεία λοταριών και μητρική του ΟΠΑΠ, ανακοινώνει τη νέα, επίσημη συνεργασία της με τη Formula 1, η οποία συμπίπτει με την επέτειο των 75 χρόνων του αθλήματος. Η πολυετής συνεργασία με τη Formula 1 αντανακλά τις προσπάθειες της Allwyn για την ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας του brand της παγκοσμίως, μέσω των 24 αγώνων του αθλήματος ανά τον κόσμο, των 750 εκατομμυρίων οπαδών του και των 96 εκατομμυρίων followers του στα social media, καθώς και της ισχυρής απήχησης του στα ηλεκτρονικά και ψυχαγωγικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.



Η συνεργασία αυτή θα ενισχύσει τη θέση της Allwyn ως ένα διεθνές brand, που δημιουργεί θετικό κοινωνικό αντίκτυπο ανά τον κόσμο, ενώ ταυτόχρονα θα υποστηρίξει τον παγκόσμιο αναπτυξιακό σχεδιασμό της.



Στο επίκεντρο της συνεργασίας βρίσκεται η ανάπτυξη πρωτοβουλιών που θα υποστηρίξουν τη φιλοδοξία της εταιρείας να έχει θετική κοινωνική συνεισφορά παγκοσμίως. Καθώς η Allwyn και η Formula 1 είναι αφοσιωμένες στην ενδυνάμωση των fan του αθλήματος και των τοπικών κοινοτήτων, η συνεργασία αυτή θα προσφέρει στην Allwyn την ευκαιρία να χρησιμοποιήσει τη συνεχώς αυξανόμενη βάση των fan του αθλήματος διεθνώς, ώστε να γιορτάσει τα επιτεύγματα όσων προωθούν θετικές αλλαγές και να μοιραστεί τις ιστορίες τους, που αποτελούν πηγή έμπνευσης, σε παγκόσμιο επίπεδο.



Ο Karel Komarek, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Ιδρυτής της Allwyn, σχολίασε: «Έχουμε φιλόδοξα σχέδια για την Allwyn. Στόχος μας είναι η συνέχιση της επιτυχημένης πορείας διεθνούς ανάπτυξης της εταιρείας και η συνεργασία αυτή είναι ένα σημαντικό ορόσημο σε αυτό το ταξίδι. Η επένδυση αυτή σηματοδοτεί μια ιδιαίτερη στιγμή στην εξέλιξη της Allwyn, καθώς αναβαθμίζουμε την αναγνωρισιμότητα της εταιρείας σε παγκόσμιο επίπεδο, και υπογραμμίζουμε τη δύναμη των λοταριών μας ως προς τη συνεισφορά στο κοινό καλό, ανά τον κόσμο».



Ο Robert Chvátal, Διευθύνων Σύμβουλος της Allwyn, δήλωσε: «Η Formula 1 είναι συνώνυμη με την αριστεία, τις υψηλές επιδόσεις και την καινοτομία – αρχές που βρίσκονται στο επίκεντρο της επιχειρηματικής δραστηριότητας της Allwyn. Είμαστε ενθουσιασμένοι που ξεκινάμε αυτήν την επίσημη συνεργασία με τη Formula 1, που θα εμπλακούμε με την πλατφόρμα του αθλήματος και την ιδιαίτερα παθιασμένη βάση fan του παγκοσμίως, και που θα αποτελέσουμε πρεσβευτή της δημιουργίας θετικού κοινωνικού αντίκτυπου».



Ο Stefano Domenicali, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Formula 1, δήλωσε: «Είμαστε ενθουσιασμένοι που καλωσορίζουμε την Allwyn ως νέο Official Partner μας. Η συνεργασία μας αντανακλά την κοινή δέσμευση μας στην καινοτομία και την ανάδειξη της κοινωνικής προσφοράς. Επίσης, η συνεργασία αυτή προσφέρει και στους δύο οργανισμούς νέες ευκαιρίες για να συνδεθούν με ευρύτερα κοινά ανά τον κόσμο. Ανυπομονούμε να συνεργαστούμε, ώστε να δημιουργήσουμε μαζί μοναδικές εμπειρίες και να προωθήσουμε θετικές αλλαγές».

Πηγή: skai.gr

