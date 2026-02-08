Η ΑΕΚ έπιασε κορυφή και περιμένει - «Σκόρπισε» με 4-0 τον Πανσεραϊκό

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η ΑΕΚ από το ξεκίνημα της αναμέτρησης είχε την μπάλα στα πόδια της και προσπαθούσε να διασπάει την πολυπρόσωπη άμυνα του Πανσερραϊκού

Ο «δικέφαλος» μπήκε με το πόδι πατημένο στο... γκάζι στο δεύτερο μέρος

Εξαιρετικός ο Βάργκα με δύο γκολ, μαγική η εμφάνιση του Κοϊτά που είναι μέσα σε ό,τι καλό δημιουργούν οι «κιτρινόμαυροι» από το ξεκίνημα

Διέλυσε τον Πανσερραϊκό στο δεύτερο μέρος, επέστρεψε στην κορυφή και τώρα περιμένει δώρα η ΑΕΚ!

Η Ένωση επικράτησε 4-0 στις Σέρρες για την 20ή αγωνιστική της Stoiximan Super League, σε ένα παιχνίδι που ζορίστηκε να βρει το γκολ στο πρώτο μέρος, όμως, στο δεύτερο ημίχρονο ήταν καταιγιστική, σκοράροντας από το 89' έως το φινάλε τρία τέρματα.

Ο εξαιρετικός Βάργκα συνέχισε από εκεί που το άφησε στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, σκοράροντας δύο τέρματα ενώ μαγική εμφάνιση έκανε και ο Μαρίν με δύο ασίστ και γκολ. Γεμάτο ματς από τον Κοϊτά που είχε το κερδισμένο πέναλτι στο δεύτερο τέρμα του «δικεφάλου», αποτελώντας μόνιμη πηγή κινδύνου για την άμυνα των Σερραίων, με τον Γκρούγιτς να βρίσκει κι αυτός δίχτυα δευτερόλεπτα μετά την είσοδό του στον αγώνα.

Έτσι, η ΑΕΚ είναι μόνη πρώτη με 48 βαθμούς και στο +2 από τον 2ο Ολυμπιακό (46β.) που αντιμετωπίζει τον Παναθηναϊκό (21:00) στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης». Παράλληλα, ο 3ος ΠΑΟΚ με 44 βαθμούς μονομαχεί με τον Άρη (19:00) στο «Κλεάνθης Βικελίδης», έχοντας αυτή τη στιγμή δύο ματς λιγότερα από την Ένωση.

Ντέρμπι «δικεφάλων» την επόμενη αγωνιστική την Τούμπα για την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς (15/02, 19:30), ενώ ο Πανσερραϊκός πηγαίνει στο Περιστέρι για να αντιμετωπίσει τον Ατρόμητο (16/02, 18:00).

Στο μυαλό τους κόουτς:

Σχηματισμός 4-2-3-1 από τον Ζεράρ Σαραγόσα για τον Πανσερραϊκό, που σε φάση άμυνας γινόταν 5-4-1. Στο τέρμα ο Τσομπανίδης, με τετράδα στην άμυνα από τα δεξιά προς τα αριστερά τους Λύρατζη, Φέλτες, Γκελασβίλι και Κάλινιν. Στον άξονα της μεσαίας γραμμής οι Δοϊρανλής και Ομεονγκά, με τους Μασκανάκη (δεξιά) και Τσαούση (αριστερά) στα φτερά και τον Ριέρα που κινούνταν πίσω από τον μοναδικό προωθημένο Τεσέιρα.



Διάταξη 4-4-2 με καθαρούς εξτρέμ επέλεξε για την ΑΕΚ ο Μάρκο Νίκολιτς. Στην εστία ο Στρακόσα, με δίδυμο κεντρικών αμυντικών τους Μουκουντί και Βίντα, ο οποίος αντικατέστησε τον τιμωρημένο Ρέλβας. Στο δεξί άκρο της άμυνας ο Ρότα και στο αριστερό ο Πένραις, με χαφ τους Μαρίν-Πινέδα ενώ τη δεξιά πλευρά της μεσοεπιθετικής γραμμής κάλυπτε ο Ελίασον και την αριστερή ο Κοϊτά. Φανέλα βασικού στην κορυφή της επίθεσης πήραν οι Βάργκα και Ζίνι.

Το ματς:

Η ΑΕΚ από το ξεκίνημα της αναμέτρησης είχε την μπάλα στα πόδια της και προσπαθούσε να διασπάει την πολυπρόσωπη άμυνα του Πανσερραϊκού, ο οποίος αμυνόταν με πεντάδα σε φάση άμυνας. Τα συνεχόμενα κόρνερ που κέρδισε η Ένωση (τέσσερα στα πρώτα 22’) δεν την οδήγησαν σε κάτι ουσιαστικό, με την πρώτη καλή στιγμή να έρχεται στο 23’ όταν ο Μουκουντί υπό πίεση δεν μπόρεσε να εκτελέσει από τη μικρή περιοχή, ενώ και η κεφαλιά του Ελίασον στη συνέχεια ήταν αδύναμη.

Στο 30’ το κακό γύρισμα του Ρότα λίγο έλειψε να φέρει σε πολύ δύσκολη θέση την ΑΕΚ, αλλά ο Στρακόσα πρόλαβε τον Κάλινιν και καθάρισε έγκαιρα. Ο Ζίνι απείλησε με κεφαλιά (32’) και σουτ (34’) απείλησε την εστία του Τσομπανίδη, με τον «δικέφαλο» να ανεβάζει την πίεσή του προς το τέλος του ημιχρόνου χωρίς, ωστόσο, να βρει την ευκαιρία που θα τον οδηγούσε στο γκολ.

Η κεφαλιά του Βάργκα στο 41’ έφυγε ψηλά άουτ και το ημίχρονο ολοκληρώθηκε ισόπαλο χωρίς τέρματα, με την ΑΕΚ να έχει την κατοχή στο εντυπωσιακό 19%-81% έναντι των γηπεδούχων, όμως, χωρίς να έχει σκοράρει το γκολ που θα της έδινε το προβάδισμα.

Η ΑΕΚ μπήκε με το πόδι πατημένο στο... γκάζι στο δεύτερο μέρος και στο 55' άνοιξε το σκορ με τον Βάργκα! Εκτέλεσε γλυκά το φάουλ ο Μαρίν, ο Βίντα δεν πρόλαβε να κάνει την κεφαλιά, αλλά ο Ούγγρος πήρε καλή θέση στο δεύτερο δοκάρι και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.Στο 62' ο Κοϊτά απείλησε με το δυνατό σουτ που απέκρουσε ο Τσομπανίδης, ενώ οι αλλαγές του Νίκολιτς με τους Γκατσίνοβιτς και Μάνταλο έδωσαν φρεσκάδα και ενέργεια στην Ένωση.

Η ΑΕΚ πίεζε για το δεύτερο γκολ και το βρήκε στο 89' με τον Μαρίν! Ο Τζήλος πήγε στο VAR για πέναλτι του Φέλτες πάνω στον Κοϊτά και στη συνέχεια ο Έλληνας διαιτητής έδειξε την άσπρη βούλα, με τον Ρουμάνο να είναι εύστοχος για το 2-0.

Η Ένωση συνέχισε να είναι στην περιοχή των γηπεδούχων και βρήκε τρίτο τέρμα με την κεφαλιά του Γκρούγιτς από το κόρνερ που εκτέλεσε ο Μαρίν, με τον Σέρβο χαφ να έχει περάσει ελάχιστα δευτερόλεπτα πριν στο ματς. Το τελικό 4-0 διαμόρφωσε ο Βάργκα από την ωραία πάσα του Ζοάο Μάριο, με την ΑΕΚ να ανεβαίνει στην κορυφή με μία εξαιρετική εμφάνιση στο δεύτερο μέρος.

MVP: Φοβερός και τρομερός ο Βάργκα με δύο γκολ, μαγική η εμφάνιση του Κοϊτά που είναι μέσα σε ό,τι καλό δημιουργεί η ΑΕΚ από το ξεκίνημα, έχοντας και το κερδισμένο πέναλτι, αλλά τον τίτλο του κορυφαίου παίρνει ο Μαρίν με δύο ασίστ και γκολ. Εξαιρετική η εμφάνιση του Ρουμάνου χαφ, που οι εκτελέσεις του στις στατικές φάσεις είναι κίνδυνος θάνατος.

Η «σφυρίχτρα»: Υπάρχουν πράγματα που μπορείς να αναφερθείς για τη διαιτησία του Τζήλου. Δεν είδε τη φάση του πέναλτι για το ξεκάθαρο πάτημα του Φέλτες στον Κοϊτά και σωστά χρειάστηκε να τον καλέσει ο Φωτιάς στο VAR, ενώ έχει δώσει και μία κίτρινη στον Πινέδα για θέατρο, χωρίς ο Μεξικανός χαφ να ζητήσει πέναλτι ή να διαμαρτυρηθεί για κάτι.

Οι ενδεκάδες:

Πανσερραϊκός (Ζεράρ Σαραγόσα): Τσομπανίδης, Λύρατζης, Γκελασβίλι (69' Καρέλης), Φέλτες, Κάλινιν, Τσαούσης, Ομεονγκά, Δοϊρανλής (86' Σοφιανός), Ριέρα (64' Μπιλέ), Μασκανάκης (64' Μπεν Σαλάμ), Τεϊσέιρα.

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Πένραϊς (46' Πήλιος), Μουκουντί, Βίντα, Ρότα, Μαρίν, Πινέδα (55' Μάνταλος), Κοϊτά (91' Γκρούγιτς), Ελίασον (70' Ζοάο Μάριο), Ζίνι (70' Γκατσίνοβιτς), Βάργκα.

Διαιτητής: Τζήλος

Βοηθοί: Κορωνάς, Στεφανής

4ος: Μόσχου

VAR: Φωτιάς, Κουμπαράκης

