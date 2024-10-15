Στο μικροσκόπιο των σουηδικών αρχών βρίσκεται ο Κιλιάν Εμπαπέ ως ο βασικός ύποπτος για βιασμό και σεξουαλική παρενόχληση.

Όπως αναφέρει σε αποκλειστικό της δημοσίευμα η σουηδική ιστοσελίδα «Expressen», η υπόθεση που άνοιξε από τη Δευτέρα και έκανε λόγο για φερόμενο βιασμό που διαπράχθηκε στο ξενοδοχείο όπου διέμεινε ο Γάλλος σούπερ σταρ με τους φίλους του, αφορά τελικά τον ίδιο και οι Αρχές τον έχουν στο επίκεντρο των ερευνών.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις πληροφορίες του σουηδικού Μέσου ο Εμπαπέ κρίνεται ως εύλογος ύποπτος από την τοπική αστυνομία, ο χαμηλότερος βαθμός σύνδεσης με την καταγγελία σε πρώτη φάση, και ο 26χρονος Γάλλος αναμένεται να κληθεί σε ακρόαση καθώς εκτιμάται ότι «η δική του εκδοχή θα αποδειχθεί σημαντική για την πορεία των ερευνών και θα ρίξει φως στην υπόθεση».

🚨 Swedish police have confirmed to local media that Kylian Mbappé is the subject of a complaint for rape and sexual assault. 🤯



👉 The footballer was staying at the Bank Hotel and it is claimed the alleged rape took place on Thursday.



👉 Mbappé had visited the Chez Jolie… pic.twitter.com/Kx5zuGYUy5 — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) October 15, 2024

Η εν λόγω ακρόαση δεν είναι υποχρεωτικό να πραγματοποιηθεί στη Σουηδία αλλά και μέσω απεσταλμένου στην πόλη που βρίσκεται ο Εμπαπέ. Ακολούθως, ο εισαγγελέας θα αποφασίσει αν θα προχωρήσει νομικά ή αν θα κρίνει ότι η υπόθεση πρέπει να κλείσει.

«Fake News»: Η αντίδραση του Γάλλου σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης στο άκουσμα της είδησης

Όπως είναι λογικό, η «εμπλοκή» του ονόματός του σε μία τόσο σοβαρή υπόθεση, έφερε την άμεση αντίδραση μέσω social media από τον Γάλλο επιθετικό. Ο Εμπαπέ πήρε θέση στο «X», τονίζοντας πως πρόκειται για ψευδή είδηση και μάλιστα πως το timing δεν είναι τυχαίο, αφήνοντας «αιχμές» για την Παρί!

«Fake News. Γίνεται τόσο προβλέψιμο, την παραμονή της επιτροπής, εντελώς τυχαία», ανέφερε συγκεκριμένα ο Εμπαπέ. Ο Γάλλος διεθνής αναφέρεται στην αυριανή (15/10) συνέχειας της διαμάχης του με την Παρί Σεν Ζερμέν ενώπιον της κοινής επιτροπής προσφυγών της γαλλικής επαγγελματικής λίγκας (LFP), μετά την προσφυγή του παριζιάνικου συλλόγου για την υπόθεση των 55 εκατομμυρίων ευρώ σε απλήρωτους μισθούς και άλλα μπόνους που ζητά ο παίκτης.

FAKE NEWS !!!! ❌❌❌

Ça en devient tellement prévisible, veille d’audience comme par hasard 😉 https://t.co/nQN98mtyzR — Kylian Mbappé (@KMbappe) October 14, 2024

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.