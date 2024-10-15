Λογαριασμός
Σκάνδαλο με Εμπαπέ: Στο στόχαστρο των σουηδικών αρχών για βιασμό στο ξενοδοχείο που έμενε - Τι απαντά ο ίδιος

Ο Γάλλος σούπερ σταρ αναμένεται να κληθεί σε ακρόαση, καθώς εκτιμάται ότι «η δική του εκδοχή θα αποδειχθεί σημαντική για την πορεία των ερευνών»

Κιλιάν Εμπαπέ

Στο μικροσκόπιο των σουηδικών αρχών βρίσκεται ο Κιλιάν Εμπαπέ ως ο βασικός ύποπτος για βιασμό και σεξουαλική παρενόχληση.

Όπως αναφέρει σε αποκλειστικό της δημοσίευμα η σουηδική ιστοσελίδα «Expressen», η υπόθεση που άνοιξε από τη Δευτέρα και έκανε λόγο για φερόμενο βιασμό που διαπράχθηκε στο ξενοδοχείο όπου διέμεινε ο Γάλλος σούπερ σταρ με τους φίλους του, αφορά τελικά τον ίδιο και οι Αρχές τον έχουν στο επίκεντρο των ερευνών.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις πληροφορίες του σουηδικού Μέσου ο Εμπαπέ κρίνεται ως εύλογος ύποπτος από την τοπική αστυνομία, ο χαμηλότερος βαθμός σύνδεσης με την καταγγελία σε πρώτη φάση, και ο 26χρονος Γάλλος αναμένεται να κληθεί σε ακρόαση καθώς εκτιμάται ότι «η δική του εκδοχή θα αποδειχθεί σημαντική για την πορεία των ερευνών και θα ρίξει φως στην υπόθεση».

Η εν λόγω ακρόαση δεν είναι υποχρεωτικό να πραγματοποιηθεί στη Σουηδία αλλά και μέσω απεσταλμένου στην πόλη που βρίσκεται ο Εμπαπέ. Ακολούθως, ο εισαγγελέας θα αποφασίσει αν θα προχωρήσει νομικά ή αν θα κρίνει ότι η υπόθεση πρέπει να κλείσει. 

«Fake News»: Η αντίδραση του Γάλλου σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης στο άκουσμα της είδησης

Όπως είναι λογικό, η «εμπλοκή» του ονόματός του σε μία τόσο σοβαρή υπόθεση, έφερε την άμεση αντίδραση μέσω social media από τον Γάλλο επιθετικό. Ο Εμπαπέ πήρε θέση στο «X», τονίζοντας πως πρόκειται για ψευδή είδηση και μάλιστα πως το timing δεν είναι τυχαίο, αφήνοντας «αιχμές» για την Παρί!

«Fake News. Γίνεται τόσο προβλέψιμο, την παραμονή της επιτροπής, εντελώς τυχαία», ανέφερε συγκεκριμένα ο Εμπαπέ. Ο Γάλλος διεθνής αναφέρεται στην αυριανή (15/10) συνέχειας της διαμάχης του με την Παρί Σεν Ζερμέν ενώπιον της κοινής επιτροπής προσφυγών της γαλλικής επαγγελματικής λίγκας (LFP), μετά την προσφυγή του παριζιάνικου συλλόγου για την υπόθεση των 55 εκατομμυρίων ευρώ σε απλήρωτους μισθούς και άλλα μπόνους που ζητά ο παίκτης.

