Η Ευρωλίγκα έχει την πρώτη… διαβολοβδομάδα της σεζόν και τώρα τρέχουμε! Οι δύο «αιώνιοι» είναι στο στίβο μάχης και ο bwinΣΠΟΡ FM 94,6 δίνει το παράγγελμα…

Την αρχή κάνει ο Ολυμπιακός απόψε στο ΣΕΦ στις 21:15 με αντίπαλο την Αρμάνι Μιλάνο, με τους «ερυθρόλευκους» να θέλουν να ζευγαρώσουν τις νίκες τους στην Ευρωλίγκα.

Ένα τέταρτο μετά παίρνει σειρά ο Παναθηναϊκός, όπου επιστρέφει στην πόλη που πήρε το πρώτο του ευρωπαϊκό, στο Παρίσι. Οι «πράσινοι» παίζουν με την Παρί με

στόχο το τρία στα τρία. Μεταδίδει ο απεσταλμένος μας Γιώργος Πετρίδης.

Την Πέμπτη (17/10) στις 21:45 οι πρωταθλητές Ευρώπης ταξιδεύουν στη Μαδρίτη για να παίξουν με τη «βασίλισσα» Ρεάλ. Οι δύο ομάδες κοντράρονται στην πρώτη

αναμέτρηση τους μετά τον τελικό του Βερολίνου και το ματς αναμένεται με εξαιρετικό ενδιαφέρον. Τον αγώνα περιγράφει ο απεσταλμένος του bwinΣΠΟΡ FM

94,6, Γιώργος Πετρίδης.

Την Παρασκευή (18/10) η Ευρωλίγκα συνεχίζεται για τον Ολυμπιακό με νέο ταξίδι στην Κωνσταντινούπολη. Η ομάδα του κόουτς Μπαρτζώκα απέναντι στην Αναντολού

Εφες στις 20:30 για την τέταρτη αγωνιστική. Στην περιγραφή ο απεσταλμένος μας Νικόλας Ζέρβας.

Μια εβδομάδα γεμάτη Ευρωλίγκα και ο bwinΣΠΟΡ FM 94,6 μπαίνει μέσα στο «ζωγραφιστό»…

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.