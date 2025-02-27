Από δασκάλα στο Νιου Τζέρσεϋ στον εθνικό τελικό της Eurovision 2025. Η λαμπερή Evangelia φιλοξενείται στην εκπομπή ΟΠΑΠ Game Time και εντυπωσιάζει το κοινό με το ταλέντο της στο ποδόσφαιρο.

Μιλάει ζωντανά με τον Άγγελο Χαριστέα, εξηγεί πως βρέθηκε να πρωταγωνιστεί στο Καμπ Νόου και αποδέχεται την πρόκληση να ξεπεράσει την Αναστασία κάνοντας γκελάκια on camera.

Η Evangelia απαντά στις quick fire ερωτήσεις της Λίλας Κουντουριώτη και κάνει αποκαλύψεις. Τι την έκανε να σταματήσει το ποδόσφαιρο; Ποια μαντινάδα αφιερώνει στο Game Time; Ποιο είναι το πιο μεγάλο της όνειρο στο τραγούδι και ποιον τραγουδιστή θα διάλεγε για ντουέτο;

Μεγάλη φαν του Ολυμπιακού, η δημοφιλής τραγουδίστρια, μιλάει για το κυριακάτικο μπρα ντε φερ (20:30) της αγαπημένης της ομάδας με την ΑΕΚ στην OPAP Arena και σχολιάζει τους σημαντικότερους αγώνες του Σαββατοκύριακου.

Δείτε το επεισόδιο εδώ:

Το Game Time υποστηρίζει το πρόγραμμα «Αθλητικές Ακαδημίες ΟΠΑΠ», προσφέροντας επιπλέον αθλητικό εξοπλισμό στις 200 ακαδημίες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Πηγή: skai.gr

