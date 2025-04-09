Λογαριασμός
Ο bwin ΣΠΟΡ FM 94,6 σας βάζει στην καρδιά της δράσης της euroleague με τους «αιωνίους»

Ολυμπιακός-Μακάμπι Τελ Αβίβ, Παναθηναϊκός ΑΚΤΟR- Ερυθρός Αστέρας- Οι κορυφαίες ομάδες της Euroleague παίζουν στο κορυφαίο αθλητικό ραδιόφωνο - Tον bwinΣΠΟΡ FM 94,6!

bwin

Φινάλε στην κανονική περίοδο της Euroleague με τους «αιώνιους» να παίζουν στην έδρα τους  και τον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 να σας βάζει στην καρδιά της δράσης!

Αρχίζουμε την Πέμπτη (10/04) στις 21:15, με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται την Μακάμπι Τελ Αβίβ, με στόχο την επικράτηση που θα σφραγίσει την πρωτιά στη regular season. Στην περιγραφή από το ΣΕΦ ο Νίκος Ζέρβας. 

Την Παρασκευή (11/04), την ίδια ώρα, σειρά έχει ο Παναθηναϊκός AKTOR. Οι πρωταθλητές Ευρώπης φιλοξενούν τον Ερυθρό Αστέρα, θέλοντας ακόμη μία νίκη ενόψει της παρουσίας τους στα πλέι οφ. Μεταδίδει από το ΟΑΚΑ ο Γιώργος Πετρίδης.

Μετά τη λήξη των αναμετρήσεων, μιλάμε για μπάσκετ στο στούντιο, με σχόλια και αναλύσεις μέχρι τα μεσάνυχτα που δίνουμε ασίστ στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. 

Ολυμπιακός-Μακάμπι Τελ Αβίβ, Παναθηναϊκός ΑΚΤΟR- Ερυθρός Αστέρας. 
Οι κορυφαίες ομάδες της Euroleague παίζουν στο κορυφαίο αθλητικό ραδιόφωνο. Στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6!

