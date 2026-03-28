Αγγλία: Οπαδός πουλά σπίτι για να ζήσει από κοντά όλο το Παγκόσμιο Κύπελλο

Η τρέλα για την Αγγλία φαίνεται πως δεν έχει… όρια, καθώς ένας πιστός υποστηρικτής των «Τριών Λιονταριών» αποφάσισε να προχωρήσει σε μια ακραία αλλά απολύτως συνειδητή κίνηση, προκειμένου να βρεθεί σε κάθε πιθανό σταθμό του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Ο λόγος για τον Άντι Μιλν, έναν από τους πιο γνωστούς φίλους της εθνικής ομάδας της Αγγλίας, ο οποίος πήρε την απόφαση να πουλήσει ακίνητο αξίας περίπου 350.000 λιρών, ώστε να καλύψει τα έξοδα του μεγάλου του στόχου, που δεν είναι άλλος από το να παρακολουθήσει από κοντά ολόκληρη τη διοργάνωση σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό.

