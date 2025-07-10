Σαββίδης: «Εγώ είμαι περήφανος και όποιος έρθει με σπαθί στον τόπο μας, από το σπαθί αυτό θα πεθάνει»

Ο Ιβάν Σαββίδης βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη και στο γήπεδο της Τούμπας για πρώτη φορά μετά από 5,5 χρόνια, μιλώντας σε ποδοσφαιριστές και τεχνικό επιτελείο του «δικέφαλου του Βορρά»!



Ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΠΑΟΚ αρχικά συναντήθηκε με τον Ραζβάν Λουτσέσκου και τον Χρήστο Καρυπίδη, συζητώντας για όλα τα φλέγοντα θέματα της ομάδας. Στη συνέχεια προέβη σε ομιλία ενώπιον των ποδοσφαιριστών, ξεκαθαρίζοντας ότι βρίσκεται στο πλευρό τους και τόνισε ότι δεν θα επιτρέψει σε κανέναν, εσωτερικό ή εξωτερικό εχθρό να δημιουργήσει πρόβλημα, ενώ αναφέρθηκε και στο θέμα της Νέας Τούμπας!



Αναλυτικά όσα είπε στην ομιλία του ο ιδιοκτήτης του ΠΑΟΚ:



«Φέτος είναι τα 100 χρόνια και σίγουρα εγώ δεν περιμένω θαύμα, αλλά θέλω όλοι μαζί να δημιουργήσουμε αυτό το θαύμα. Και αυτός πρέπει να είναι ο στόχος της φετινής σεζόν. Εμείς πρέπει από την πρώτη ημέρα να καταλάβουμε ότι αυτήν τη σεζόν την αφιερώνουμε στη δημιουργία αυτού του θαύματος. Είναι η κατάκτηση του πρωταθλήματος και του Κυπέλλου και να προχωρήσουμε όσο πιο μακριά γίνεται στην Ευρώπη, ώστε κοιτώντας πίσω να μπορούμε να πούμε ότι γράψαμε σελίδες στην ιστορία μας.



Να θυμάστε, είμαστε μια ομάδα που έχει επιτυχίες, αν είμαστε όλοι πολύ ενωμένοι. Αν δεν είμαστε ενωμένοι, δεν θα πετύχουμε τίποτα.



Μου αρέσουν οι μάχες και θα σας δείξω ξανά ότι είμαι πιο δυνατός, όταν όλοι ενώνονται απέναντί μας.

Σε καμιά περίπτωση, ό,τι συμβαίνει έξω από την Τούμπα, δεν είναι κάτι που σας αφορά. Θέλω να έχετε ηρεμία, ψυχραιμία και να είστε ενωμένοι γύρω από τον προπονητή.



Στο τέλος της χρονιάς πρέπει να πιούμε σαμπάνια. Θα κάνω τα πάντα, ώστε να έχουμε επιτυχία και δεν θα αφήσω κανέναν να γίνει εμπόδιο σε μας. Δεν θα αφήσω κανέναν, εσωτερικό ή εξωτερικό εχθρό. Θα είμαι όσο πιο αυστηρός μπορώ με αυτούς!



Θα δώσω και φέτος το 100% των δυνατοτήτων μου, δώστε το και εσείς. Θέλω να ξέρετε ότι ο ΠΑΟΚ δεν γονατίζει ποτέ. Εμείς πάντα πεθαίνουμε όρθιοι.



Νομίζετε πως όταν πήραμε το πρωτάθλημα, εγώ δεν έπαιζα σκάκι κάθε μέρα; Έλεγαν ότι ο Ρώσος προσπαθεί να πετύχει πράγματα μέσω Skype και αυτό δεν γίνεται, αλλά είδατε το αποτέλεσμα στο τέλος της χρονιάς. Εγώ είμαι ΠΑΟΚ 365 μέρες τον χρόνο, δεν υπάρχει ούτε μία μέρα χωρίς ΠΑΟΚ στη ζωή μου. Στο πρωτάθλημα ήμουν κάθε μέρα μαζί σας. Ξέρω τα πάντα για σας, ασχολούμαι κάθε ώρα μαζί σας.



Δέχτηκα χτυπήματα στην πλάτη μου, όμως κατέστρεψα το σύστημα. Υποσχέθηκα ότι θα κάνω την Ελλάδα ασπρόμαυρη και το έκανα.



Κάθε πρωί ξεκινώ με την προσευχή μου. Είμαι παραδοσιακός τύπος και κάθε τι βασίζεται στην ορθόδοξη πίστη μου.



Σε αυτήν τη θέση θα υπάρχει η Νέα Τούμπα και εγώ δε θα επιτρέψω σε κανέναν να μπει από το παράθυρο ή να πει, αν θα λείπει ο Σαββίδης, ας μου ανοίξει κάποιος την πόρτα και εμείς θα εισβάλουμε.



Υπάρχει ένα ρητό του Αλεξάντερ Νιέφσκι. Εγώ είμαι περήφανος και όποιος έρθει με σπαθί στον τόπο μας, από το σπαθί αυτό θα πεθάνει.



Ας ξυπνήσουμε και να θυμόμαστε ότι υπηρετούμε κάτι που είναι μεγαλύτερο από μας. Προσπαθούμε να τον φτάσουμε τον ΠΑΟΚ, αλλά ο ΠΑΟΚ πετάει πάντα λίγο πιο ψηλά από μας.



Αντιμετωπίζω τον ΠΑΟΚ με υπερβολικό συναισθηματισμό. Δεν βρήκα τον ΠΑΟΚ στη ζωή μου, βρήκα τον εαυτό μου μέσα από τον ΠΑΟΚ».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.