Γκραντ : «Ταπώνει» ακόμα και τον γιο του

Ο Τζέριαν Γκραντ που αποτέλεσε τον κρυφό άσσο στο μανίκι του Παναθηναϊκού μέσα στη σεζόν, απολαμβάνει πλέον τις διακοπές του μαζί με την οικογένεια του.

Από τη μια γεμίζει μπαταρίες ενόψει της νέας σεζόν από την άλλη παίζει μπάσκετ και στις διακοπές του. Ο Αμερικανός γκαρντ ανέβασε ένα Instagram story που φαίνεται να παίζει 1vs1 με τον γιo του, όμως ο Τζέριαν δεν χαρίζεται ούτε στον γιό του καθώς του μοίρασε ένα μεγαλοπρεπέστατο «κόψιμο», όπως έκανε τόσες και τόσες φορές φέτος.

Πηγή: skai.gr

