Αξεπέραστος Μέσι: Έπιασε το ρεκόρ ασίστ του Πούσκας με 404

Ανεπανάληπτες επιδόσεις καταγράφει ο Λιονέλ Μέσι. Ο 38χρονος σούπερ σταρ οδήγησε με γκολ και τρεις ασίστ την Ίντερ Μαϊάμι στη νίκη επί του Σινσινάτι (0-4) και στην πρόκριση στον τελικό της Ανατολής. Ο Αργεντινός έφτασε πλέον τις 404 ασίστ στην καριέρα του και έπιασε στην κορυφή όλων των εποχών τον μεγάλο Φέρεντς Πούσκας.

Μάλιστα, ο «Λέο» μετρά πια και 896 γκολ, συνεπώς η συμμετοχή του σε τέρματα αν προσθέσουμε αυτά που έβαλε και όσα δημιούργησε φτάνει τα 1.300!



Ο οκτώ φορές νικητής της Χρυσής Μπάλας μετρά 46 γκολ μέσα στο 2025, ενώ στα τελευταία δέκα παιχνίδια της ομάδας του μετρά 23 γκολ ή ασίστ. Ήταν πρώτος σκόρερ της κανονικής περιόδου στο MLS και είναι ως τώρα πρώτος σκόρερ και στα playoffs με 6.

