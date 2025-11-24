Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Αξεπέραστος Μέσι: Έπιασε το ρεκόρ ασίστ του Πούσκας με 404

Ο Λιονέλ Μέσι έδωσε τρεις ασίστ στη νίκη της Ίντερ Μαϊάμι επί του Σινσινάτι και έπιασε το ρεκόρ του Φέρεντς Πούσκας

Μέσι

Ανεπανάληπτες επιδόσεις καταγράφει ο Λιονέλ Μέσι. Ο 38χρονος σούπερ σταρ οδήγησε με γκολ και τρεις ασίστ την Ίντερ Μαϊάμι στη νίκη επί του Σινσινάτι (0-4) και στην πρόκριση στον τελικό της Ανατολής. Ο Αργεντινός έφτασε πλέον τις 404 ασίστ στην καριέρα του και έπιασε στην κορυφή όλων των εποχών τον μεγάλο Φέρεντς Πούσκας.

Μάλιστα, ο «Λέο» μετρά πια και 896 γκολ, συνεπώς η συμμετοχή του σε τέρματα αν προσθέσουμε αυτά που έβαλε και όσα δημιούργησε φτάνει τα 1.300!

Ο οκτώ φορές νικητής της Χρυσής Μπάλας μετρά 46 γκολ μέσα στο 2025, ενώ στα τελευταία δέκα παιχνίδια της ομάδας του μετρά 23 γκολ ή ασίστ. Ήταν πρώτος σκόρερ της κανονικής περιόδου στο MLS και είναι ως τώρα πρώτος σκόρερ και στα playoffs με 6.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
13 0 Bookmark