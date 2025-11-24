Ακόμα και όταν τελείωσε το ματς, ο Τάσος Μπακασέτας συνέχισε να μιλά με τους συμπαίκτες του για να τους κάνει να καταλάβουν ορισμένες κινήσεις στον τρόπο παιχνιδιού και επιλογές που θα μπορούσαν να έχουν γίνει καλύτερα.



Με «όπλο» την ευφορία του αποτελέσματος, τη δική του χαρά για το προσωπικό του επίτευγμα με το γκολ που τόσο πολύ ήθελε -και ας λένε όλοι οι ποδοσφαιριστές ότι σημασία έχει η νίκη της ομάδας- αλλά και με την αυτοπεποίθηση που του πρόσφερε το ματς στις Σέρρες, ώστε να συνεχίσει να ηγείται.

Όταν ανέβασε την απόδοσή του στο ματς με τα «λιοντάρια» το απόγευμα της Κυριακής, έδειχνε πως δεν υπήρχε περίπτωση για τον Παναθηναϊκό να μην πάρει τη νίκη στην 11η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Αν και στο πρώτο ημίχρονο δεν κινήθηκε τόσο, όσο θα το ήθελε κυρίως και ο Σιώπης ως βοήθεια μεσοεπιθετικά, αλλά δεν συνείσφερε και στην προώθηση του παιχνιδιού του «τριφυλλιού» προς τους Ζαρουρί, Τετέ και Πάντοβιτς, άλλαξε άρδην την εικόνα του στο δεύτερο μέρος. Και οι οδηγίες του προς τους υπόλοιπους «πράσινους» φανέρωναν την αλλαγή της ψυχολογίας του μαζί με το εκρηκτικό ξεκίνημα της ομάδας του Μπενίτεθ που μετρούσε 5 πολύ καλές στιγμές στα πρώτα 10 λεπτά του δεύτερου μέρους και δυο γκολ από το 46' έως το 60'.



Ο «Μπάκα» ήταν εκείνος που έκλεισε το σκορ για τον Παναθηναϊκό στις Σέρρες και το έκανε με δυνατό τελείωμα με το δεξί, έπειτα από ωραία συνεργασία από αριστερά με τον Ζαρουρί και ωραίο «στρώσιμο» από τον Πάντοβιτς. Ο captain των «πράσινων» χαμογέλασε πλατιά, πήγε απευθείας να πανηγυρίσει μπροστά στην εξέδρα των φιλοξενούμενων με τους περισσότερους από 2.500 οπαδούς του Παναθηναϊκού και έκανε μια συγκεκριμένη κίνηση.

Έδιωχνε τη «σκόνη» ή αν θέλετε και τα… μάγια από πάνω του, καταφέρνοντας να επιστρέψει στα γκολ σε ματς πρωταθλήματος με την πράσινη φανέλα έπειτα από κάτι περισσότερο από ένα ημερολογιακό έτος ! Ο Τάσος Μπακασέτας σκόραρε την 23η του Νοέμβρη του 2025, έχοντας τελευταία φορά βρει δίχτυα ως παίκτης του Παναθηναϊκού στην Stoiximan Super League τη 10η Νοεμβρίου του 2024!



Τότε, απέναντι στη Λαμία σε ένα ματς στο ΟΑΚΑ, με δυνατό αριστερό σουτ σε εκτέλεση φάουλ είχε λύσει τον Γόρδιο δεσμό για τον Παναθηναϊκό ώστε να εξασφαλιστούν όλοι οι βαθμοί από την αναμέτρηση. Ωστόσο, εντύπωση προκαλεί -κάθε φορά που το κάνει αυτό- το γεγονός πως τώρα, σκόραρε με το δεξί πόδι!

Ο «Μπάκα», ως γνωστόν, έχει… εξειδίκευση στο αριστερό και τα δυνατά σουτ που μπορεί να εξαπολύσει με αυτό, αλλά υπάρχουν και στιγμές στις οποίες οι φάσεις είναι τέτοιες που τον… αναγκάζουν να κάνει κάτι διαφορετικό.



Στις Σέρρες, λοιπόν, πέτυχε μόλις το τρίτο του γκολ με το δεξί στο «τριφύλλι»! Και μάλιστα, τα προηγούμενα δυο, πριν από το παιχνίδι των Σερρών, ήταν τη σεζόν 2023-2024! Το ένα στο «Γ. Καραϊσκάκης» όπου με δυνατό δεξί τελείωμα εν κινήσει χρίστηκε σκόρερ στον θρίαμβο (3-1) των «πράσινων», ενώ το άλλο είχε σημειωθεί στο πέρασμα από τη Λαμία με 5-0, πλασάροντας με το «κακό» του πόδι, διαγώνια…

