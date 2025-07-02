Παναθηναϊκός-Μέταλιστ 1925: Πρώτο φιλικό στην Αυστρία για το «τριφύλλι»

Ώρα για... ξεμούδιασμα στον Παναθηναϊκό! Η ομάδα του Ρουί Βιτόρια αντιμετωπίζει τη Μέταλιστ 1925 στο Sportplatz Angerberg της Αυστρίας, στο πρώτο φιλικό προετοιμασίας ενόψει της νέας σεζόν.
Ύστερα από σχεδόν δύο εβδομάδες προπονήσεων στο Κορωπί, το «τριφύλλι» πέταξε τη Δευτέρα (30/06) για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του στην Αυστρία. Έπειτα από δύο μέρες εντατικών προπονήσεων, ο Παναθηναϊκός θα έχει την ευκαιρία να «ξεμουδιάσει» κόντρα στους Ουκρανούς, νωρίς το μεσημέρι (12:00).
Μάλιστα, το ματς θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 1, για όσους επιθυμούν να το παρακολουθήσουν ζωντανά. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Άνταμ Τσέριν δεν προπονείται κανονικά με την υπόλοιπη ομάδα λόγω τραυματισμού, επομένως δεν θα αγωνιστεί στο πρώτο φιλικό του Παναθηναϊκού.
Όσον αφορά στη Μέταλιστ 1925, πρόκειται για ομάδα που την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε στη β' κατηγορία της Ουκρανίας, και πήρε την άνοδο για την πρώτη κατηγορία, επιστρέφοντας εκεί μετά από έναν χρόνο απουσίας. Είναι διαφορετική ομάδα από τη «γνωστή» Μέταλιστ, που έχει αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ στην Ευρώπη.
Αναλυτικά τα φιλικά του Παναθηναϊκού:
2 Ιουλίου Παναθηναϊκός - Μέταλιστ (12:00)
5 Ιουλίου Παναθηναϊκός - Νόρτζελαντ (15:00)
9 Ιουλίου Παναθηναϊκός - Σάλκε (19:00)
12 Ιουλίου Παναθηναϊκός - Μπράγκα (16:00)
16 Ιουλίου Παναθηναϊκός - Βέστερλο (21:00)
