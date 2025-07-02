Παναθηναϊκός-Μέταλιστ 1925: Πρώτο φιλικό στην Αυστρία για το «τριφύλλι»

Ώρα για... ξεμούδιασμα στον Παναθηναϊκό! Η ομάδα του Ρουί Βιτόρια αντιμετωπίζει τη Μέταλιστ 1925 στο Sportplatz Angerberg της Αυστρίας, στο πρώτο φιλικό προετοιμασίας ενόψει της νέας σεζόν.



Ύστερα από σχεδόν δύο εβδομάδες προπονήσεων στο Κορωπί, το «τριφύλλι» πέταξε τη Δευτέρα (30/06) για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του στην Αυστρία. Έπειτα από δύο μέρες εντατικών προπονήσεων, ο Παναθηναϊκός θα έχει την ευκαιρία να «ξεμουδιάσει» κόντρα στους Ουκρανούς, νωρίς το μεσημέρι (12:00).

Αναλυτικά τα φιλικά του Παναθηναϊκού:

Μάλιστα, το ματς θααπό το, για όσους επιθυμούν να το παρακολουθήσουν ζωντανά. Αξίζει να σημειωθεί ότι οδεν προπονείται κανονικά με την υπόλοιπη ομάδα λόγω, επομένως δεν θα αγωνιστεί στο πρώτο φιλικό τουΌσον αφορά στη, πρόκειται για ομάδα που την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε στη β' κατηγορία της Ουκρανίας, και πήρε τηνγια την πρώτη κατηγορία, επιστρέφοντας εκεί μετά από έναν χρόνο απουσίας. Είναι διαφορετική ομάδα από τη «γνωστή», που έχει αντιμετωπίσει τονκαι τονστην Ευρώπη.Παναθηναϊκός - Μέταλιστ (12:00)Παναθηναϊκός - Νόρτζελαντ (15:00)Παναθηναϊκός - Σάλκε (19:00)Παναθηναϊκός - Μπράγκα (16:00)Παναθηναϊκός - Βέστερλο (21:00)

