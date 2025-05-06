Κριστιάνο Ρονάλντο: Στην Εθνική Πορτογαλίας U15 ο γιος του - Αντίπαλος της Ελλάδας

Mπορεί να μην διασταυρώθηκε τελικά το μονοπάτι της Εθνικής Ελλάδας με τον Κριστιάνο Ρονάλντο στα προκριματικά του Μουντιάλ, όμως τελικά αυτό θα γίνει σε... παιδικό επίπεδο!



Συγκεκριμένα, ο Κριστιάνο ντος Σάντος, ο μεγαλύτερος γιος του «CR7», θα βρεθεί αντιμέτωπος με την εθνική Ελλάδας U15, καθώς κλήθηκε στο αντίστοιχο κλιμάκιο της Πορτογαλίας για πρώτη φορά, για να αγωνιστεί σε διεθνές τουρνουά στην Κροατία.

Η εθνική ομάδα της Πορτογαλίας U15 θα αντιμετωπίσει τηνστο τουρνουά «Βλάτκο Μάρκοβιτς», το οποίο θα διεξαχθεί στηναπό τιςΟ 14χρονος, ο οποίος, όπως και ο πατέρας του, παίζει στηντης Σαουδικής Αραβίας, έχει αγωνιστεί προσωρινά και με τις πρώην ομάδες του Ρονάλντο,και

