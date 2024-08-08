Γκάι: «Γιατί αποφάσισα να σταματήσω το μπάσκετ - Πολλοί δεν θα καταλάβουν»

Ο Κάιλ Γκάι αποφάσισε να σταματήσει την αθλητική του καριέρα σε ηλικία 26 ετών και ανέλαβε πόστο στο πανεπιστήμιο της Βιρτζίνια, από το οποίο αποφοίτησε.



Μέσω ενός εκτενούς μηνύματος στα social media, ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού εξήγησε την απόφασή του, τονίζοντας πως ήθελε να ακολουθήσει αυτό που του έλεγε το ένστικτό του, και πως είναι ικανοποιημένος από την καριέρα του ακόμη και αν αυτή δεν κράτησε τόσα χρόνια.



Αναλυτικά το μήνυμά του:



«Για 22 χρόνια το μπάσκετ είναι μία σταθερά στη ζωή μου. 22 χρόνια ασταμάτητου παιχνιδιού. Και δεν θα το αντάλλαζα με τίποτα! Με έφερε σε μερικές από τις πιο όμορφες πόλεις και κοντά σε ανθρώπους από όλο τον κόσμο. Με βοήθησε σε δύσκολες στιγμές, και δεν με απογοήτευσε ποτέ. Από τα βάθη της καρδιάς μου, ευχαριστώ σε όλους τους συμπαίκτες και προπονητές που είχα σε όλο αυτό τον δρόμο.



Μου κάνατε τη ζωή πιο εύκολη μέσα και έξω από το παρκέ και μου δημιουργήσατε αναμνήσεις που θα κρατήσουν για πάντα. Στην οικογένειά μου, δεν υπάρχει τρόπος να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου για τη στήριξη.



Μερικές φορές πρέπει να δώσεις στον εαυτό σου την άδεια να κυνηγήσει αυτό που οι άνθρωποι θεωρούν τρελό. Και οι περισσότεροι δεν θα καταλάβουν το να αφήνεις ένα καλό συμβόλαιο ή μία καλή λίγκα. Παρόλο που είμαι ευγνώμων, θέλω να ακούσω το ένστικτό μου. Μόνο μία φορά ζούμε, επομένως θα την ξοδέψω με τον τρόπο που θέλω. Είμαι πλήρης με την καριέρα μου και τα επιτεύγματά μου. Είμαι πολύ περήφανος να δείξω στους γιους μου τι πέτυχα.



Επομένως ναι, αποφάσισα να σταματήσω το μπάσκετ. Αγαπώ τους fans μου, το παιχνίδι και όσα μου έφερε. Σας ευχαριστώ και ευχαριστώ το μπάσκετ».

Wanted everyone to hear it from me 🫶🏼



It’s impossible to thank everyone but I did my best. To my family, my agents, and team around me I’m in your debt.



Been a hell of a ride. 🤞🏼@excelsm @excelbasketball #ChaseCrazy #FailHarder pic.twitter.com/b35VLnFSuY August 8, 2024

