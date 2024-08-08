To χρυσοκέντητο ρετρό λάβαρο του Παναθηναϊκού για το σπουδαίο ματς με τον Άγιαξ

Αντίστροφα μετρά πλέον η ώρα για τη σέντρα στην σπουδαία αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον Άγιαξ στο ΟΑΚΑ στο πλαίσιο του τρίτου προκριματικού γύρου του Europa League.

Οι «πράσινοι» δίνουν ένα ματς με τεράστιο ιστορικό υπόβαθρο, αφού έχουν αντιμετωπίσει τον πολύ μεγάλο σύλλογο του Άμστερνταμ, πέντε φορές σε επίσημα ματς με κορυφαία στιγμή τον τελικό του Κυπέλλου Πρωταθλητριών το 1971 στο Γουέμπλεϊ, ενώ 25 χρόνια αργότερα οι δυο ομάδες ανανέωσαν το «ραντεβού» τους για τα ημιτελικά του Champions League της σεζόν 1995-96 όταν και το «τριφύλλι» με γκολ του Βαζέχα, επικράτησε 1-0 στο Άμστερνταμ με γκολ του Βαζέχα, το οποίο δεν ήταν αρκετό για την πρόκριση στον τελικό, αφού ο Άγιαξ πέρασε από το Ολυμπιακό Στάδιο 3-0 στη ρεβάνς.

Σε αυτό το πλαίσιο η ΠΑΕ Παναθηναϊκός έφτιαξε ένα ιδιαίτερο λάβαρο το οποίο θα δοθεί στον αρχηγό του Άγιαξ στο αποψινό ματς, το οποίο είναι... ρετρό και χρυσοκέντητο.



