Κάιλ Γκάι: Σταμάτησε το μπάσκετ στα 26 και ανέλαβε πόστο στο παλιό του πανεπιστήμιο

Σε μία εντελώς απρόβλεπτη (και πρωτοφανή) απόφαση προχώρησε ο Κάιλ Γκάι!



Ο άλλοτε παίκτης του Παναθηναϊκού αποφάσισε να βάλει τέλος στην αθλητική του καριέρα σε ηλικία μόλις 26 ετών και να αναλάβει πόστο στο τεχνικό τιμ του πανεπιστημίου της Βιρτζίνια, το πρόγραμμα δηλαδή από το οποίο αποφοίτησε.



Κάπως έτσι, ο Αμερικανός γκαρντ αποσύρθηκε (ίσως και προσωρινά) μετά από 5 μόλις χρόνια επαγγελματικής καριέρας, και παρόλο που προέρχεται από μία εντυπωσιακή σεζόν με τη φανέλα της Τενερίφης.



Ο Γκάι θα αναλάβει χρέη Athlete Development Mentor/Special Assistant στην ομάδα μπάσκετ με την φανέλα της οποίας αγωνίστηκε στο NCAA από το 2016 έως το 2019, και τόνισε τον ενθουσιασμό του που θα έχει τη δυνατότητα να καθοδηγεί νέους παίκτες.



Την περασμένη αγωνιστική περίοδο, ο 26χρονος είχε 14.3 πόντους, 1.6 ριμπάουντ, 2.1 ασίστ ανά 21.1 λεπτά σε 17 αγώνες της Liga Endesa και 21.5 πόντους, 2.4 ριμπάουντ, 2.7 ασίστ ανά 26.9 λεπτά σε 11 αγώνες στο Basketball Champions League. Παρόλο που το όνομά του «έπαιξε» σε διάφορα σενάρια, τελικά αποφάσισε να αποσυρθεί.

Kyle Guy is headed home 🙌



The UVA legend joins the coaching staff as an Athlete Development Mentor and Special Assistant 👏 pic.twitter.com/nBMlPIrEZ7 — NCAA March Madness (@MarchMadnessMBB) August 7, 2024

