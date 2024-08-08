Παναθηναϊκός: Η 11άδα με «συνταγή» Μπότεφ κόντρα και στον Άγιαξ

Το πρώτο βήμα πρόκρισης στα playoffs του Europa League θέλει να κάνει απόψε ο Παναθηναϊκός, ο οποίος φιλοξενεί σε λίγη ώρα τον Άγιαξ (21:00, Cosmote Sport 1, sport-fm.gr, bwinΣΠΟΡ FM).



Περίπου μια ώρα πριν τη σέντρα του ματς ο προπονητής του «τριφυλλιού», Ντιέγκο Αλόνσο ανακοίνωσε την ενδεκάδα με την οποία θα παραταχθεί η ομάδα του απέναντι στον «Αίαντα».

Ο Ουρουγουανός τεχνικός, επιλέγει ακριβώς την ίδια ενδεκάδα με το εκτός έδρας ματς κόντρα στην Μπότεφ, χωρίς να προχωρήσει σε καμία απολύτως διαφοροποίηση σε πρόσωπα και σχήμα.Για τον Παναθηναϊκό λοιπόν ο Ντραγκόφσκι θα είναι στην εστία, με τους Κώτσιρα, Ίνγκασον, Γεντβάι και Μλαντένοβιτς στα μετόπισθεν. Ο Αράο με τον Τσέριν και τον Μπακασέτα θα απαρτίζουν για μια ακόμη φορά την τριάδα του άξονα της μεσαίας γραμμής, ενώ στην επίθεση θα είναι ο Μαντσίνι με τον Τζούριτσιτς και τον Γερεμέγεφ στην κορυφή!Στον πάγκο του Παναθηναϊκού θα βρίσκονται οι: Λίλο, Λοντίγκιν, Σένκεφελντ, Ζέκα, Ιωαννίδης, Σπόραρ, Τετέ, Λημνιός, Μαξίμοβιτς, Μπάλντοκ, Βιλένα, Κάτρης, Λίλο

