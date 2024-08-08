Λογαριασμός
Η 11άδα του Παναθηναϊκού: Με «συνταγή» Μπότεφ κόντρα και στον Άγιαξ

Δείτε τις επιλογές του Ντιέγκο Αλόνσο για το σπουδαίο ματς του Παναθηναϊκού με τον Άγιαξ στο ΟΑΚΑ στο πλαίσιο του Γ' προκριματικού γύρου του Europa League

Παναθηναϊκός: Η 11άδα με «συνταγή» Μπότεφ κόντρα και στον Άγιαξ

Το πρώτο βήμα πρόκρισης στα playoffs του Europa League θέλει να κάνει απόψε ο Παναθηναϊκός, ο οποίος φιλοξενεί σε λίγη ώρα τον Άγιαξ (21:00, Cosmote Sport 1, sport-fm.gr, bwinΣΠΟΡ FM).

Περίπου μια ώρα πριν τη σέντρα του ματς ο προπονητής του «τριφυλλιού», Ντιέγκο Αλόνσο ανακοίνωσε την ενδεκάδα με την οποία θα παραταχθεί η ομάδα του απέναντι στον «Αίαντα».



Ο Ουρουγουανός τεχνικός, επιλέγει ακριβώς την ίδια ενδεκάδα με το εκτός έδρας ματς κόντρα στην Μπότεφ, χωρίς να προχωρήσει σε καμία απολύτως διαφοροποίηση σε πρόσωπα και σχήμα.

Για τον Παναθηναϊκό λοιπόν ο Ντραγκόφσκι θα είναι στην εστία, με τους Κώτσιρα, Ίνγκασον, Γεντβάι και Μλαντένοβιτς στα μετόπισθεν. Ο Αράο με τον Τσέριν και τον Μπακασέτα θα απαρτίζουν για μια ακόμη φορά την τριάδα του άξονα της μεσαίας γραμμής, ενώ στην επίθεση θα είναι ο Μαντσίνι με τον Τζούριτσιτς και τον Γερεμέγεφ στην κορυφή!

Στον πάγκο του Παναθηναϊκού θα βρίσκονται οι: Λίλο, Λοντίγκιν, Σένκεφελντ, Ζέκα, Ιωαννίδης, Σπόραρ, Τετέ, Λημνιός, Μαξίμοβιτς, Μπάλντοκ, Βιλένα, Κάτρης, Λίλο
Πηγή: sport-fm.gr

