Μαρινάκης: «Φέραμε τα Κύπελλα εκεί που ανήκουν - Θέλουμε ακόμα περισσότερα»

Αυτή την ώρα ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Νότιγχαμ Φόρεστ στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», σε φιλική μεταξύ τους αναμέτρηση.



Ο ισχυρός άνδρας των «ερυθρολεύκων» Βαγγέλης Μαρινάκης μίλησε πριν τη σέντρα του αγώνα και αναφέρθηκε φυσικά στα δυο ευρωπαϊκά τρόπαια, τα οποία όπως τόνισε βρίσκονται πλέον εκεί που ανήκουν.



«Όπως βλέπετε, φέραμε τα Κύπελλα εκεί που ανήκουν, στον ναό μας, στο στάδιο Καραϊσκάκη. Από σήμερα ξεκινάμε για νέες περιπέτειες με νέα όνειρα και με νέες προσδοκίες, είμαστε όλοι μαζί, μια οικογένεια και πάμε για ακόμα μεγαλύτερα τρόπαια. Να είστε καλά.



Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά, στον προπονητή, στους νέους, στους προπονητές, να είστε καλά και περιμένουμε ακόμη περισσότερα, στη Βραζιλία, στο πρωτάθλημα, στην Ευρώπη και περιμένουμε και άλλα», ήταν τα λόγια του κ. Μαρινάκη.

