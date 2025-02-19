Ώρα για απαντήσεις, ώρα για ανατροπές… Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ ρίχνονται στη μάχη των ευρωπαϊκών Κυπέλλων και ο bwinΣΠΟΡ FM 94,6 είναι εκεί!

Την Πέμπτη (20/02) αρχίζουμε στις 19:45 από το παγωμένο Βουκουρέστι όπου ο ΠΑΟΚ καλείται να ξεπεράσει το εμπόδιο της Στεάουα, μετά την ήττα του με 2-1 στην Τούμπα και να πάρει την πρόκριση για τους 16 του Europa League. Στην περιγραφή από την «Arena Nationala», o Δημήτρης Τσορμπατζόγλου.

Στις 22:00 την σκυτάλη παίρνει ο Παναθηναϊκός κόντρα στη Βίκινγκουρ, η οποία είχε επικρατήσει με 2-1 στο πρώτο ματς. Οι «πράσινοι» θέλουν να πάρουν εκδίκηση από τους Ισλανδούς και παράλληλα το εισιτήριο για τον επόμενο γύρο του Conference League. Μεταδίδει από το ΟΑΚΑ ο Διονύσης Δεσύλλας.

Μετά τη λήξη των αγώνων, σειρά έχουν σχόλια και ρεπορτάζ από τους δημοσιογράφους του σταθμού, μέχρι να ανοίξουν οι γραμμές για τους ακροατές!

Οι κρίσιμες ρεβάνς Στεάουα-ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός- Βίκινγκουρ, την Πέμπτη (20/02) στο κορυφαίο αθλητικό ραδιόφωνο της χώρας. Στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 !

