Λόγο για υποχρέωση των παικτών του Παναθηναϊκού έκανε ο Τετέ στις δηλώσεις του στη συνέντευξη Τύπου για την αυριανή ρεβάνς με τη Βίκινγκουρ.

Ο Βραζιλιάνος άσος υπογράμμισε ότι γνωρίζουν όλοι ποια είναι η υποχρέωσή τους για αύριο και ξεκαθάρισε ότι «θα το κάνουμε με πολλή δύναμη και θέληση είμαστε προετοιμασμένοι».

Ο Τετέ αναφέρθηκε και στα κακά αποτελέσματα της ομάδα στο τελευταίο δεκαήμερο, λέγοντας χαρακτηριστικά…

«Είχαμε όντως μια δύσκολη κατάσταση, αλλά δεν καταλαβαίνουμε οι παίκτες, οι προπονητές, ενώ τα πήγαμε τόσο καλά για 4 μήνες, έφτανε μια κακή εβδομάδα για να ξεκινήσουν όλοι να μιλάνε. Κάναμε μια ωραία εμφάνιση την Κυριακή, πήραμε μια νίκη κι έτσι θα συνεχίσουμε».

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε στη συνέντευξη Τύπου:

Τι διαφορετικό πρέπει να κάνει ο Παναθηναϊκός, πώς πρέπει να παρουσιαστεί για να φτάσει στην ανατροπή και να πάρει την... υποχρεωτική πρόκριση;

«Βεβαίως. Έχουμε μια υποχρέωση. Θα το κάνουμε με πολλή δύναμη και θέληση. Είμαστε προετοιμασμένοι, θα παίξουμε στο δικό μας γήπεδο κι αυτό είναι σημαντικότατο, με την παρουσία των φιλάθλων μας. Θα κάνουμε έναν καλό αγώνα, έχουμε προετοιμαστεί για αυτό. Έχουμε κάνει καλούς αγώνες κι αυτός δεν θα είναι διαφορετικός».



Ο Παναθηναϊκός πέρασε ένα δύσκολο 10ήμερο κι έβγαλε μια αντίδραση με τον Βόλο. Πιστεύεις ότι τελείωσε το κακό διάστημα; Πήρε ο Παναθηναϊκός την ψυχολογία που ήθελε;



«Χωρίς καμία αμφιβολία. Είχαμε όντως μια δύσκολη κατάσταση, αλλά δεν καταλαβαίνουμε οι παίκτες, οι προπονητές, ενώ τα πήγαμε τόσο καλά για 4 μήνες, έφτανε μια κακή εβδομάδα για να ξεκινήσουν όλοι να μιλάνε. Κάναμε μια ωραία εμφάνιση την Κυριακή, πήραμε μια νίκη κι έτσι θα συνεχίσουμε».



Πού πιστεύεις ότι θα κριθεί το αυριανό ματς; Θα πρέπει η ομάδα να είναι επιθετική από το πρώτο λεπτό; Πόσο διαφορετικό θα είναι από το πρώτο ματς;



«Θα είναι εντελώς διαφορετικό το αυριανό ματς. Εκεί παίξαμε σε συνθετικό χλοοτάπητα, που δεν είμαστε συνηθισμένοι. Αύριο θα παίξουμε στο δικό μας γήπεδο. Γνωρίζουμε την σημασία του αγώνα. Θα πιέσουμε ψηλά, ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε. Με δυνατές επιθέσεις θα κάνουμε το καλύτερο».

