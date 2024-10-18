Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Χαλαρός Γιόκιτς: Έκοβε τα νύχια του στον πάγκο των Νάγκετς και έγινε viral

Ο Νίκολα Γιόκιτς ασχολείτο με τα νύχια του και όχι τόσο με το τελευταίο φιλικό των Ντένβερ Νάγκετς

Νίκολα Γιόκιτς

Οι Νάγκετς αντιμετώπιζαν στο τελευταίο τους φιλικό τους Τίμπεργουλβς (νικώντας με 132-126 μέσα στη Μινεσότα), για πρώτη φορά μετά τον αποκλεισμό τους στα ημιτελικά της Δύσης. Πολλοί μιλούσαν για μια πρώτη ευκαιρία για ρεβάνς, αλλά τουλάχιστον ο Νίκολα Γιόκιτς δεν είχε τέτοια όρεξη. Με το γνωστό του… χαλαρό στυλάκι, ο Σέρβος σέντερ «συνελήφθη» να περιποιείται τα νύχια του στον πάγκο της ομάδας στη διάρκεια της αναμέτρησης.

Ο «Τζόκερ», τρεις φορές MVP και μια φορά πρωταθλητής στο ΝΒΑ, δεν είχε πολλή όρεξη και στο ματς κάνοντας οικονομία δυνάμεων για τη σεζόν που αρχίζει την επόμενη εβδομάδα: σε 28 λεπτά συμμετοχής είχε 4 πόντους με 2/5 δίποντα και 0/2 βολές, 7 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 3 κλεψίματα, 1 τάπα και 3 λάθη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: NBA
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
10 0 Bookmark