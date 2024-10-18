Οι Νάγκετς αντιμετώπιζαν στο τελευταίο τους φιλικό τους Τίμπεργουλβς (νικώντας με 132-126 μέσα στη Μινεσότα), για πρώτη φορά μετά τον αποκλεισμό τους στα ημιτελικά της Δύσης. Πολλοί μιλούσαν για μια πρώτη ευκαιρία για ρεβάνς, αλλά τουλάχιστον ο Νίκολα Γιόκιτς δεν είχε τέτοια όρεξη. Με το γνωστό του… χαλαρό στυλάκι, ο Σέρβος σέντερ «συνελήφθη» να περιποιείται τα νύχια του στον πάγκο της ομάδας στη διάρκεια της αναμέτρησης.

Ο «Τζόκερ», τρεις φορές MVP και μια φορά πρωταθλητής στο ΝΒΑ, δεν είχε πολλή όρεξη και στο ματς κάνοντας οικονομία δυνάμεων για τη σεζόν που αρχίζει την επόμενη εβδομάδα: σε 28 λεπτά συμμετοχής είχε 4 πόντους με 2/5 δίποντα και 0/2 βολές, 7 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 3 κλεψίματα, 1 τάπα και 3 λάθη.

Can someone get Nikola Jokic a nail clipper? He’s been messing with his hands all night. pic.twitter.com/Qh66NWkdyz — Nadine Babu (@NadineBabu) October 18, 2024

