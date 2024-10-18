«Στροφή» 180 μοιρών διαπιστώνεται από την πλευρά του Γάλλου σούπερ σταρ Κιλιάν Εμπαπέ αναφορικά με την εμπλοκή του σε υπόθεση καταγγελίας βιασμού που ερευνά η σουηδική αστυνομία.

Υπενθυμίζεται ότι η πρώτη αντίδραση του αρχηγού της Εθνικής Γαλλίας και «αστέρα» της Ρεάλ Μαδρίτης να ήταν ότι οι αναφορές στο όνομά του ήταν «fake news», αφήνοντας μάλιστα να εννοηθεί ότι η δυσφημιστική για τον ίδιο εμπλοκή του ονόματός του στην υπό διερεύνηση καταγγελία στη Στοκχόλμη, συνδέεται με τη διαμάχη του με την προηγούμενη ομάδα του, την Παρί Σεν Ζερμέν, ιδιοκτησίας του Κατάρ, από την οποία διεκδικεί μισθούς που ανέρχονται σε 55 εκατομμύρια ευρώ.

Ωστόσο, όπως αποκάλυψε την Πέμπτη η γαλλική εφημερίδα «Le Parisien», ο Εμπαπέ είχε ερωτική επαφή στη Σουηδία, την οποία θεωρεί συναινετική, με μια νεαρή γυναίκα το βράδυ μεταξύ 10 και 11 Οκτωβρίου.

Σημειώνεται ότι ο Γάλλος είχε δύο μέρες άδεια από τη Ρεάλ και μαζί με τον πρώην συμπαίκτη του στην Παρί Σεν Ζερμέν, Νόρντι Μουκιέλε, ο οποίος αγωνίζεται τώρα στην Μπάγερ Λεβερκούζεν, αποφάσισε να περάσει μερικές ώρες στη Στοκχόλμη, συνοδευόμενος και έναν σωματοφύλακα. Πέρασαν το βράδυ στο 'V', ένα από τα πιο «πριβέ» νυχτερινά κέντρα της σουηδικής πρωτεύουσας.

Αργότερα είχαν ερωτική επαφή, η οποία κυριαχεί τις τελευταίες ημέρες στη Σουηδία και τη Γαλλία, πολύ λιγότερο στη Μαδρίτη, όπου ο τοπικός Τύπος προσπαθεί να προστατεύσει όσο το δυνατόν περισσότερο την εικόνα του ποδοσφαιριστή. Σύμφωνα με το «RMC Sport», ο Εμπαπέ έχει κρατήσει τα μηνύματα της νεαρής γυναίκας, ιδιαίτερα αυτά που έλαβε μετά τη νύχτα του πάθους.

Στις σκέψεις του ποδοσφαιριστή, γράφουν οι Γάλλοι, δεν μπορεί να είναι το πρόσωπο που υπέβαλε καταγγελία για βιασμό στις σουηδικές αρχές, δεδομένου ότι η ανταλλαγή μηνυμάτων μεταξύ των δύο ήταν θετική. Ο Εμπαπέ δεν έχει ακόμη κατηγορηθεί επίσημα από τις δικαστικές αρχές, οι οποίες άνοιξαν προκαταρκτική έρευνα μετά την καταγγελία του γυναίκας.

