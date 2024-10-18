Λογαριασμός
Η ιστορία του Παναθηναϊκού το 2009 και η υπενθύμιση για το σήμερα

Με γνώμονα τις δύο ήττες του στην πρώτη διαβολοβδομάδα της Euroleague, θα δούμε ότι τίποτα δεν είναι δεδομένο, ακόμα και αν έχεις την καλύτερη ομάδα

Παναθηναϊκός

Η σεζόν 2008-2009 είναι χαραγμένη στη μνήμη των φίλων του Παναθηναϊκού ως μια από τις κορυφαίες της ιστορίας του συλλόγου, με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς στο τιμόνι και μια από τις καλύτερες ομάδες που είδε ποτέ η Ευρώπη.

Πηγή: skai.gr

