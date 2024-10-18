Μικρός Γιαννάκης: «Θέλω να πω στους προέδρους να διώξουμε την βία από τα γήπεδα»

Ο Γιάννης Παπαστεφανάκης, ο μικρός Γιαννάκης που έχει συγκινήσει όλη την Ελλάδα για την αγνή αγάπη του για το ποδόσφαιρο, μίλησε στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 λίγες μέρες μετά την επιστροφή του από τις ΗΠΑ.



Ο 12χρονος φίλος του ΠΑΟΚ αναφέρθηκε στις πρώτες μέρες μετά το χειρουργείο που έκανε στις ΗΠΑ και θα του επιτρέψει να σταθεί στα πόδια του και να περπατήσει, αλλά και στο όνειρο που έχει να συναντήσει τους προέδρους του BIG 5 για να τους ζητήσει να κάνουν ό,τι περνά από το χέρι τους για ένα πιο ειρηνικό ποδόσφαιρο.



Αναλυτικά ο Γιάννης Παπαστεφανάκης μίλησε στον Βάιο Τσούτσικα και τον Μιχάλη Τσόχο για:



-τη συνάντηση που θέλει να έχει με τους προέδρους του BIG 5 και τι θέλει να τους πει: «Θέλω να τους πω να προσπαθήσουμε να διώξουμε τη βία από τα ελληνικά γήπεδα. Θέλω να βρεθώ με τους πέντε προέδρους για να τους πω να εξαλείψουν τη βία, για να μην ξανακλείσουν τα γήπεδα. Να είμαστε αγκαλιασμένοι και μονιασμένοι όλοι και να βλέπουμε όλοι μαζί το παιχνίδι. Μετά να επικρατεί η φιλική καζούρα και να ξαναβρισκόμαστε για να πίνουμε τον καφέ μας ειρηνικά. Εγώ πορτοκαλάδα!».



-την εμπειρία του από τις ΗΠΑ, όπου έκανε το χειρουργείο: «Η εμπειρία ήταν τέλεια, οι φυσιοθεραπευτές ήταν πολύ καλοί. Τους τρόλαρα, τους έβαζα να λένε ‘ένα, δύο τέσσερα’. Όχι το τρία. Λόγω Άρη και ΠΑΟΚ (γέλια). Πλέον έχουμε αρχίσει φυσιοθεραπείες, έχουμε τα καλύτερα άτομα από το τιμ του ΠΑΟΚ και προς το παρόν πάνε όλα πολύ καλά».



-το μοναδικό πράγμα που δεν του άρεσε στην Αμερική: «Το τσίζμπεργκερ. Στο νοσοκομείο τρώγαμε fried chicken αλλά ανάλατο. Είναι πιο ωραίο το φαγητό στη Θεσσαλονίκη. Μαγειρεύει η γιαγιά και η μαμά πολύ ωραία».



-το πώς την… παλεύει στο σπίτι με τον αδερφό του, που είναι φίλος της ΑΕΚ: «Άστα, άστα, έχουμε μερικές διαφωνίες, αλλά προσπαθούμε να μην προκαλεί ο ένας τον άλλο. Γενικά είμαστε ήρεμα στο σπίτι. Στο γήπεδο ας κερδίσει ο καλύτερος».



-το πώς βλέπει τον ΠΑΟΚ φέτος: «Βλέπω τον ΠΑΟΚ και φέτος πρωταθλητή να σου πω την αλήθεια. Αντικειμενικά μιλώντας… Ο δεύτερος από κάτω μας θα είναι ο Ολυμπιακός. Στην Ευρώπη πιστεύω πως μπορούμε να πάμε μέχρι τους οκτώ ίσως».



-την Εθνική ομάδα: «Τα είδα τα παιχνίδια. Μπράβο στον κ. Γιοβάνοβιτς για το 4/4! Παναγία μου, πρώτη φορά το βλέπω αυτό! Το βρήκαμε κάπως τώρα και είμαστε πάρα πολύ καλά».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.