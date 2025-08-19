«Ένας από εμάς, για πάντα»: Το αντίο του Παναθηναϊκού στον Νίνη

Η ανακοίνωση του Σωτήρη Νίνη ότι σταματάει το ποδόσφαιρο, δεν θα μπορούσε να περάσει απαρατήρητη από πλευράς Παναθηναϊκού...

Και πώς να συνέβαινε αυτό, άλλωστε, όταν ο 35χρονος παλαίμαχος πλέον άσος αποτέλεσε «σπλάχνο» του «τριφυλλιού», προερχόμενος από την Ακαδημία του;

Αντιθέτως, ο Παναθηναϊκός φρόντισε να πει το δικό του «αντίο» στον Νίνη, με ένα εγκάρδιο μήνυμα που «ανέβηκε» στους επίσημους λογαριασμούς της «πράσινης» ΠΑΕ στα social media!

«Το ταξίδι τελείωσε, αλλά οι στιγμές μένουν. Ένας από εμάς, για πάντα. Ευχαριστούμε, Σωτήρη Νίνη», ανέφερε σε αυτό.

