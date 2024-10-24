Λογαριασμός
Απολαυστικός Γιάννης Αντετοκούνμπο: Τα highlights στη νίκη επί των Σίξερς στην πρεμιέρα

Δείτε τις καλύτερες στιγμές από τη χορταστική εμφάνιση του Γιάννη Αντετοκούνμπο στη νίκη των Μιλγουόκι Μπακς επί των Φιλαδέλφεια Σίξερς στην πρεμιέρα

Γιάννης Αντετοκούνμπο

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έκανε εντυπωσιακό ποδαρικό στη σεζόν του ΝΒΑ, όπως και οι Μπακς, που πέρασαν νικηφόρα από τη Φιλαδέλφεια απέναντι στους Σίξερς (109-124).

O Greek Freak σε 31 λεπτά είχε 25 πόντους με 9/16 βολές και 8/11 δίποντα, καθώς επίσης 14 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 1 τάπα και 3 λάθη σχηματίζοντας ένα εντυπωσιακό δίδυμο με τον Ντέμιαν Λίλαρντ, που είχε 30 πόντους, 9 ριμπάουντ και 6 ασίστ.

Πηγή: sport-fm.gr

