Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έκανε εντυπωσιακό ποδαρικό στη σεζόν του ΝΒΑ, όπως και οι Μπακς, που πέρασαν νικηφόρα από τη Φιλαδέλφεια απέναντι στους Σίξερς (109-124).

O Greek Freak σε 31 λεπτά είχε 25 πόντους με 9/16 βολές και 8/11 δίποντα, καθώς επίσης 14 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 1 τάπα και 3 λάθη σχηματίζοντας ένα εντυπωσιακό δίδυμο με τον Ντέμιαν Λίλαρντ, που είχε 30 πόντους, 9 ριμπάουντ και 6 ασίστ.

