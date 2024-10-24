Λογαριασμός
Μπήκαν με φόρα στη σεζόν οι Μπακς - 30 πόντους ο Λίλαρντ, 25 ο Γιάννης

Με double-double (25 π./14 ρ.) του Γιάννη Αντετοκούνμπο και 30 πόντους του Λίλαρντ, οι Μπακς επικράτησαν 124-109 στη Φιλαδέλφεια, στην πρεμιέρα τους στο NBA

Γιάννης Αντετοκούνμπο NBA

Ο Ντέμιαν Λίλαρντ σκόραρε 30 πόντους, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πρόσθεσε 25 πόντους και οι Μπακς επικράτησαν των Σίξερς, στην πρεμιέρα τους στη regular season του NBA.

Ο Λίλαρντ πέτυχε 15 πόντους στην 3η περίοδο και τελείωσε τον αγώνα με 6 τρίποντα, 9 ριμπάουντ και 5 ασίστ.

Ο Αντετοκούνμπο, από τη μεριά του, είχε 8/11 σουτ εντός πεδιάς και έκανε game-high με 14 ριμπάουντ, με έξι παίκτες του Μιλγουόκι να είναι διψήφιοι στο σκοράρισμα.

Για τους γηπεδούχους, ο Τορίν Πρινς και ο Μπόμπι Πόρτις σκόραραν 16 πόντους έκαστος κόντρα στους Μπακς, οι οποίοι είχαν 16 τρίποντα.

Ο Ταϊρίς Μάξεϊ σκόραρε 25 πόντους και ο Αντρέ Ντράμοντ έκανε double-double με 13 πόντους και 11 ριμπάουντ για τη Φιλαδέλφεια που αγωνίστηκε χωρίς τους Εμπίντ και Πολ Τζορτζ που είχαν προβλήματα τραυματισμών.

Πηγή: sport-fm.gr

