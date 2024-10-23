Άρης: «Αυτοκτόνησε» και μπαίνει σε μπελάδες

Σε ένα ματς που έλεγχε στο μεγαλύτερο διάστημα της αναμέτρησης, ο Άρης έχασε από την Τσεντεβίτα-Ολίμπια 75-82 στο Αλεξάνδρειο για την πέμπτη αγωνιστική του EuroCup κι έμεινε στη μια νίκη και σε κίνδυνο για την πρόκριση.



Ο Άρης προηγήθηκε 5-0 στην έναρξη της αναμέτρησης κόντρα στην κακή άμυνα της Τσεντεβίτα, όμως οι Σλοβένοι βρήκαν τις πολλές λύσεις κι ισοφάρισαν σε 5-5. Οι δύο ομάδες βρήκαν τις σωστές επιλογές μέσα στο αντίπαλο καλάθι και συμβάδιζαν στο σκορ σε εκείνο το διάστημα. Εκεί, ένα σερί 8-0 των Σλοβένων, με πρώτο «βιολί» τον Μπλάζιτς, έφερε το +6 για τους φιλοξενούμενους. Τα δύο συνεχόμενα τρίποντα του Τολιόπουλου έφερε την ισοφάριση. Η Τσεντεβίτα κατάφερε να πάρει το προβάδισμα +2 και, μετά τις πολλές εναλλαγές στο σκορ, ο Χατζηδάκης έκανε το 24-23 στην ολοκλήρωση του πρώτου δεκάλεπτου.

Μετά τις εναλλαγές στο προβάδισμα στην έναρξη της δεύτερης περιόδου, ο Ντε Τζούλιους με προσωπικό σερί 5-0 έφερε το +4 για τους «κίτρινους» από ρακέτα και περιφέρεια. Ο Νόλεϊ πήρε την κατάσταση στα χέρια του επιθετικά και διατηρούσε το +2 με +4 για την ομάδα του Γιάννη Καστρίτη. Η καταπληκτική άμυνα, τα πολλά αμυντικά ριμπάουντ κι οι γρήγορες επιθέσεις έφερε αρχικά ένα σέρα 7-0 για το 38-29 και το τρίποντο του Τολιόπουλου έφερε το +10, με τους Θεσσαλονικείς να διατηρούν το +8 με +10 με τις σωστές επιλογές μέσα στην αντίπαλη ρακέτα, με το τρίποντο του Χοτζ να κάνει το ο 48-37 στην ολοκλήρωση του ημιχρόνου.Ο Άρης είχε 10/20 δίποντα, 7/14 βολές, 7/9 βολές και 14 ριμπάουντ κι η Τσεντεβίτα-Ολίμπια 12/18 δίποντα, 3/7 βολές και 17 ριμπάουντ.Το τρίποντο του Γούντμπερι έφερε το +12 στην έναρξη της τρίτης περιόδου για τον Άρη και, με τις σωστές επιλογές μέσα στη σλοβένικη ρακέτα, οι «κίτρινο» διατηρούσαν το +10 με +12 στην πιεστική άμυνα της Τσεντεβίτα-ΟΛίμπια. Όμως, εκει η άμυνα του Άρη φάνηκε πως χαλάρωσε και με πολλές επιθετικές επιλογές η Τσεντεβίτα-Ολίμπια με σερί 9-0 μείωσε σε 55-52. Το τρίποντο του Χοτζ έφερε το +5 κι ο Ντε Τζούλιους ολοκλήρωσε στο 61-54 το τριαντάλεπτο.Ο Χοτζ έφερε το 64-54 στην έναρξη της τέταρτης περιόδου κι οι παίκτες του Καστρίτη διατηρούσαν το +6 με +7 στη συνέχεια. Στο 66-57, άρχισαν ο επιπολαιότητες και τα πολλά λάθη επιθετικά κι η Τσεντεβίτα-Ολίμπια έκανε σερί 9-0 κι ισοφάρισε 66-66 με πρωταγωνιστές τους Μπλάζιτς και Ρόμπινσον. Η αστοχία, τα χαμένα επιθετικά ριμπάουντ κι οι αργές επιστροφές στους αιφνιδιασμούς των Σλοβένων έφερε το 68-72 για τους φιλοξενούμενους, οι οποίοι έκαναν ένα σερί 6-0 σε αυτό το διάστημα.Οι βολές του Νόλεϊ μείωσαν σε 70-72 κι αυτές του Νίκολιτς έκαναν το 70-74 στα 2’56’’ πριν τη λήξη και με νέο σερί 4-0 η Τσεντεβίτα-Ολίμπια έφτασε στο 70-78 στα 2’05’’. Ο Άρης απάντησε με σερί 5-0 για το 75-78 στο 1’05’’ με τους περιφερειακούς του. Οι βολές του Ρόμπινσον έκαναν το 75-80 στα 46’’, ο Ντε Τζούλιους αστόχησε σε δίποντο κι ο Ρόμπινσον διαμόρφωσε το τελικό 75-82 που δυσκολεύει τη ζωή των «κίτρινων».

