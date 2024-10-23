Υπέταξε την Ζολνόκι και πέταξε στην κορυφή του ομίλου ο ΠΑΟΚ

Το «3 στα 3» στους ομίλους του φετινού Europe Cup έκανε το βράδυ της Τετάρτη (23/10) ο ΠΑΟΚ!

Πραγματοποιώντας εξαιρετική εμφάνιση και στις δύο πλευρές του παρκέ, ο «δικέφαλος του βορρά» υπέταξε με χαρακτηριστική άνεση 82-66 τη Ζολνόκι από την Ουγγαρία στο Παλατάκι, για τη 2η αγωνιστική της διοργάνωσης!

Με σύμμαχο την πολύ καλή και πιεστική άμυνά της, αλλά και την πολυφωνία στην επίθεση, η ομάδα του Μάσιμο Καντσελιέρι επικράτησε δίκαια της αντιπάλου της και πλέον ατενίζει τον βαθμολογικό πίνακα από την κορυφή του γκρουπ!

Πρώτος σκόρερ για τους νικητές ήταν ο Κρούζερ με 15 πόντους και 6 ριμπάουντ, με τους Φόρεστερ και Ρέινολντς να ακολουθούν σε απόδοση με 13 και 11 πόντους αντίστοιχα.

Το ματς:

Αρκετά ισορροπημένο ήταν το ξεκίνημα του αγώνα, με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν χέρι-χέρι στο σκορ στα πρώτα 7 λεπτά του πρώτου δεκαλέπτου (16-16).

Σε εκείνο το σημείο, ο ΠΑΟΚ κατάφερε να ξεφύγει χάρη στην πολυφωνία της επίθεσής του, μπόρεσε να κλείσει την περίοδο στο +5 για το 24-19. Με δύο σερί τρίποντα των Παπαδάκη και Περσίδη, οι Θεσσαλονικείς εκτόξευσαν τη διαφορά για πρώτη φορά σε διψήφια τιμή (30-19) στο 12', με τους Χέντερσον, Άπσον και Κρούζερ να διατηρούν το σκορ σε υψηλά νούμερα. Σούμποτιτς και Γιοβάνοβιτς μείωσαν προσωρινά για την Ζολνόκι (38-32) στο 19', με τον Άπσον στο φινάλε να διαμορφώνει το 41-32 του ημιχρόνου.

Χάρη στο πολύ καλό του πρώτο ημίχρονο, ο ΠΑΟΚ μπήκε με κεκτημένη ταχύτητα στην τρίτη περίοδο, εκεί όπου ουσιαστικά καθάρισε την υπόθεση νίκης!

Και αυτό διότι χάρη στην εξαιρετική του άμυνα και την ενέργεια που έβγαζε, κατάφερε να βρει πολλούς και εύκολους πόντους στο ανοικτό γήπεδο. Χάρη σε ένα εντυπωσιακό 11-0 σερί προς τα τέλη του δεκαλέπτου, η ομάδα του Μάσιμο Κανσελιέρι έφτασε μέχρι και το +26 για το 62-36 στο 28', κλείνοντας την περίοδο με σκορ 62-40!

Κάπως έτσι, το τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο απέκτησε διαδικαστικό χαρακτήρα, με τους Ούγγρους να καταφέρνουν μονάχα στο τελευταίο 3λεπτο του αγώνα να «ροκανίσουν» τη διαφορά, με την τελευταία κόρνα του ματς να βρίσκει τον ΠΑΟΚ θριαμβευτή με σκορ 82-66!

Τα δεκάλεπτα: 24-19, 41-32, 62-40, 82-66.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.