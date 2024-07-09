18+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: 1114| Παίξε Υπεύθυνα |

Γνωστές έγιναν οι ενδεκάδες για τον πρώτο μεγάλο ημιτελικό του Euro 2024 ανάμεσα σε Ισπανία και Γαλλία.



Από τη μία, η «ρόχα» κατεβαίνει χωρίς τον τραυματία Πέδρι και τους τιμωρημένους Καρβαχάλ, Λε Νορμάν. Από την άλλη μεριά, οι «μπλε» δεν έχουν ζητήματα, με τον Ντεσάν να αφήνει στον πάγκο τον Γκριζμάν.

Σιμόν – Χεσούς Νάβας, Νάτσο, Λαπόρτ, Κουκορέγια – Ρόδρι, Φαμπιάν Ρουίθ – Γιαμάλ, Όλμο, Γουίλιαμς – Μοράτα.Μενιάν – Κουντέ, Ουπαμεκανό, Σαλιμπά, Ερναντέζ – Καντέ, Τσουαμενί, Ραμπιό – Ντεμπελέ, Κολό Μουανί, Εμπαπέ.

