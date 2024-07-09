18+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: 1114| Παίξε Υπεύθυνα |
Γνωστές έγιναν οι ενδεκάδες για τον πρώτο μεγάλο ημιτελικό του Euro 2024 ανάμεσα σε Ισπανία και Γαλλία.
Από τη μία, η «ρόχα» κατεβαίνει χωρίς τον τραυματία Πέδρι και τους τιμωρημένους Καρβαχάλ, Λε Νορμάν. Από την άλλη μεριά, οι «μπλε» δεν έχουν ζητήματα, με τον Ντεσάν να αφήνει στον πάγκο τον Γκριζμάν.
Ισπανία (Λουίς Ντε Λα Φουέντε): Σιμόν – Χεσούς Νάβας, Νάτσο, Λαπόρτ, Κουκορέγια – Ρόδρι, Φαμπιάν Ρουίθ – Γιαμάλ, Όλμο, Γουίλιαμς – Μοράτα.
Γαλλία (Ντιντιέ Ντεσάν): Μενιάν – Κουντέ, Ουπαμεκανό, Σαλιμπά, Ερναντέζ – Καντέ, Τσουαμενί, Ραμπιό – Ντεμπελέ, Κολό Μουανί, Εμπαπέ.
Πηγή: sport-fm.gr
