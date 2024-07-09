Λογαριασμός
Οι ενδεκάδες στο Ισπανία-Γαλλία: Βασικός ο Νάβας για τη Ρόχα, στον πάγκο ο Γκριζμάν για τους «μπλε»

Γνωστές έγιναν οι ενδεκάδες για τον πρώτο μεγάλο ημιτελικό του Euro 2024 ανάμεσα σε Ισπανία και Γαλλία

Spain
Γνωστές έγιναν οι ενδεκάδες για τον πρώτο μεγάλο ημιτελικό του Euro 2024 ανάμεσα σε Ισπανία και Γαλλία.

Από τη μία, η «ρόχα» κατεβαίνει χωρίς τον τραυματία Πέδρι και τους τιμωρημένους Καρβαχάλ, Λε Νορμάν. Από την άλλη μεριά, οι «μπλε» δεν έχουν ζητήματα, με τον Ντεσάν να αφήνει στον πάγκο τον Γκριζμάν.



Ισπανία (Λουίς Ντε Λα Φουέντε): Σιμόν – Χεσούς Νάβας, Νάτσο, Λαπόρτ, Κουκορέγια – Ρόδρι, Φαμπιάν Ρουίθ – Γιαμάλ, Όλμο, Γουίλιαμς – Μοράτα.

Γαλλία (Ντιντιέ Ντεσάν): Μενιάν – Κουντέ, Ουπαμεκανό, Σαλιμπά, Ερναντέζ – Καντέ, Τσουαμενί, Ραμπιό – Ντεμπελέ, Κολό Μουανί, Εμπαπέ.
Πηγή: sport-fm.gr

