Με την πρώτη θέση ολοκλήρωσε την προετοιμασία του στο μίτινγκ «Ιστβαν Γκιουλάι» στην Ουγγαρία. Ο πρωταθλητής Ευρώπης είχε άλμα στα 8,23 στο Σεκεσφεχέβαρ στην τέταρτη προσπάθεια του και πήρε την πρωτιά στον αγώνα στην τελευταία του πράξη πριν τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού, οι αγώνες στίβου των οποίων αρχίζουν την 1η Αυγούστου.



Ο «χρυσός» Ολυμπιονίκης ξεκίνησε τον αγώνα με μη ολοκληρωμένο άλμα, είχε 7,65 στη δεύτερη προσπάθεια και 8,18 στην τρίτη, έκανε 8,03 στο πέμπτο, ενώ δεν επιχείρησε το έκτο άλμα.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε ο «ασημένιος» πρωταθλητής Ευρώπης, Ματία Φουρλάνι, με 8,08 και στην τρίτη ο Ανβάρ Ανβάροβ με 8,02.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.