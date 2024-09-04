Μια εικόνα της υπόθεσης Μαρσιάλ -και των λόγων που δεν υπάρχει εξέλιξη προς το παρόν- έδωσε ο Εκρέμ Κονούρ.

Με ανάρτησή του στο twitter, ο ρεπόρτερ του ESPN επιβεβαιώνει το δυνατό μπάσιμο της ΑΕΚ για τον Γάλλο, αλλά εξηγεί ότι δεν παίζει μόνη της.

Αναφέρει συγκεκριμένα:

«Η ΑΕΚ κάνει σημαντική προσπάθεια ν’ αποκτήσει τον Αντονί Μαρσιάλ και η πρότασή της θα τον έκανε τον πιο υψηλά αμειβόμενο στην ομάδα.

Ο εκπρόσωπος του Μαρσιάλ βρίσκεται σε επαφή με ομάδες από Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία και Αγγλία.

Ο παίκτης δεν βιάζεται ν’ αποφασίσει και ψάχνει την καλύτερη επιλογή στο νέο κεφάλαιο που ανοίγει στην καριέρα του».

