Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

«Σημαντική η προσπάθεια της ΑΕΚ για Μαρσιάλ - Δεν βιάζεται να αποφασίσει ο Γάλλος»

Το γερό μπάσιμο της ΑΕΚ για την απόκτηση του Αντονί Μαρσιάλ, αλλά και το ενδιαφέρον άλλων ομάδων που τρενάρει την απόφαση του παίκτη, επιβεβαιώνει ο ρεπόρτερ του ESPN, Εκρέμ Κονούρ

Μαρσιάλ

Μια εικόνα της υπόθεσης Μαρσιάλ -και των λόγων που δεν υπάρχει εξέλιξη προς το παρόν- έδωσε ο Εκρέμ Κονούρ.

Με ανάρτησή του στο twitter, ο ρεπόρτερ του ESPN επιβεβαιώνει το δυνατό μπάσιμο της ΑΕΚ για τον Γάλλο, αλλά εξηγεί ότι δεν παίζει μόνη της.

Αναφέρει συγκεκριμένα:

«Η ΑΕΚ κάνει σημαντική προσπάθεια ν’ αποκτήσει τον Αντονί Μαρσιάλ και η πρότασή της θα τον έκανε τον πιο υψηλά αμειβόμενο στην ομάδα.
Ο εκπρόσωπος του Μαρσιάλ βρίσκεται σε επαφή με ομάδες από Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία και Αγγλία.
Ο παίκτης δεν βιάζεται ν’ αποφασίσει και ψάχνει την καλύτερη επιλογή στο νέο κεφάλαιο που ανοίγει στην καριέρα του».

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ΑΕΚ ποδόσφαιρο
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
8 0 Bookmark