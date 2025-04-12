Την απόφασή του να θέσει υποψηφιότητα ως απλό μέλος στο ΔΣ του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού στις επερχόμενες εκλογές από τις οποίες θα προκύψει το νέο ΔΣ έκανε γνωστή ο Γιάννης Αλαφούζος με γραπτή δήλωσή του.

Σε αυτή ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, εκφράζει και τη στήριξή του στον υποψήφιο για τον προεδρικό θώκο, Δημήτρη Βρανόπουλο.

«Τόσο η Π.Α.Ε. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ όσο κι εγώ προσωπικά, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, έχουμε στηρίξει οικονομικά τον ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ και η υποψηφιότητά μου έρχεται σαν ξεκάθαρη επιβεβαίωση της πρόθεσής μου αυτό να συνεχιστεί», επισημαίνει στη δήλωσή του ο Γιάννης Αλαφούζος ο οποίος προσθέτει ότι απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο διάλογος και η σύμπνοια και η προσπάθεια στον κοινό στόχο της υλοποίησης του μεγάλου project της Διπλής Ανάπλασης.

Αναλυτικά η δήλωση του Γιάννη Αλαφούζου

«Κατέθεσα σήμερα την υποψηφιότητά μου ως απλό μέλος του Δ.Σ. του ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΥ Α.Ο. στις επερχόμενες εκλογές.

Το Δ.Σ. που θα προκύψει την Κυριακή 27 Απριλίου έχει να διαχειριστεί την ερχόμενη τριετία τόσο την απολύτως αναγκαία αναβάθμιση του Α.Ο. σε αγωνιστικό, διοικητικό και τεχνοκρατικό επίπεδο, αλλά παράλληλα και το μεγάλο project της Διπλής Ανάπλασης που αποτελεί μονόδρομο για την αθλητική και οικονομική απογείωση του Συλλόγου.

O κος Δημήτρης Βρανόπουλος έχει αποδείξει ότι μπορεί να ηγηθεί αυτής της προσπάθειας. Θα χρειαστεί όμως κάθε βοήθεια από όλους μας.

Τόσο η Π.Α.Ε. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ όσο κι εγώ προσωπικά, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, έχουμε στηρίξει οικονομικά τον ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ και η υποψηφιότητά μου έρχεται σαν ξεκάθαρη επιβεβαίωση της πρόθεσής μου αυτό να συνεχιστεί.

Είναι όμως απαραίτητη προϋπόθεση ο διάλογος, η σύμπνοια και η προσπάθεια προς το κοινό αυτό στόχο. Άλλως η (πιθανή) παρουσία μου στο επερχόμενο Δ.Σ. δεν θα έχει κανένα νόημα».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.