Η πλάκα του Αντετοκούνμπο στον… παλιόφιλο Μπίσλι οδήγησε σε νεύρα και ένταση

Με ένταση ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση των Μπακς κόντρα στους Πίστονς. Με το παιχνίδι στο 124-119 υπέρ των «ελαφιών», ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έβγαλε πολύ καλή άμυνα πάνω στον περυσινό συμπαίκτη του, στον οποίο… έκλεισε τα φώτα. Ο «Greek Freak» δανείστηκε τον τρόπο που πανηγυρίζει τα τρίποντα που σημειώνει ο Αμερικανός γκαρντ.

Η πλάκα αυτή δεν άρεσε στον Μπίσλι. Ο Αντετοκούνμπο του έδωσε το χέρι για να σηκωθεί ως ένδειξη συμφιλίωσης, με τον αντίπαλό του να τον σπρώχνει και να μην δέχεται τη συγγνώμη που ουσιαστικά είπε ο Έλληνας άσος.

Η ένταση συνεχίστηκε για περίπου δύο λεπτά, με τους διαιτητές να μοιράζουν τεχνικές ποινές για να κατευνάσουν τα πνεύματα.

